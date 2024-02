PROTESTY FARMÁROV: V Trenčíne demonštrovalo 20 malých gazdov

Farmári ukončili blokádu cesty k hraničnému priechodu s Ukrajinou

Trenčín 19. februára (TASR) - Do pondelkového protestu farmárov sa v Trenčíne zapojilo 20 malých farmárov so svojimi traktormi. Cieľom protestu je poukázať na problémy malých farmárov. Informoval o tom farmár z Čachtíc a koordinátor protestu Peter Sučanský." zdôraznil Sučanský.Najväčším problémom malých farmárov je nevyplatenie dotácií z Európskej únie, poukazujú tiež na nemožnosť prístupu k štátnej pôde. Chceli by podľa neho dostať šancu zúčastniť sa verejnej súťaže o pôdu neznámych vlastníkov.Protestujúci farmári z rôznych častí Trenčianskeho kraja odštartovali svoju jazdu v trenčianskej časti Nozdrkovce, pokračovali po novom cestnom moste a Inoveckú a Soblahovskú ulicu na Námestie sv. Anny pred budovu Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Trasu absolvovali dvakrát. Polícia ešte pred protestom upozornila vodičov na možnosť zdržania v doprave.Protest farmárov, gazdov, roľníkov a poľnohospodárov sa na väčšine územia Slovenska uskutoční v pondelok napoludnie pred sídlami Pôdohospodárskej platobnej agentúry. K protestnej aktivite, ktorú vyhlásilo Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov, sa pridáva Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF, Iniciatíva poľnohospodárov, Spolok farmárov Slovenska a Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska.Blokáda cesty k hraničnému priechodu vo Vyšnom Nemeckom je ukončená. Traktory uvoľnili cestu smerom z Ukrajiny na Slovensko. Pre TASR to potvrdila hraničná polícia aj protestujúci farmári.Poľnohospodári zo Zemplína zablokovali traktormi prístupovú cestu od hraničného priechodu Vyšné Nemecké od 12.00 h. Blokáda trvala hodinu. Poľnohospodárske stroje sa následne z hraníc presunú do Michaloviec.