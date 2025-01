Protesty pre mzdy nevylučujú ani zamestnanci sociálnych služieb

Bratislava 28. januára (TASR) - Zamestnanci zariadení sociálnych služieb upozorňujú na neriešenie ich mzdového ohodnotenia a neuzatvorenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Ak sa situácia nezlepší, sú odhodlaní nasledovať učiteľov v protestoch. Informoval o tom v utorok Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS).



"Kompetentní opakujú, akí sú zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb dôležití a ako sú nedostatočne finančne ohodnotení, no reálne nikto problémy nerieši. Tento balvan tlačíme pred sebou už dlhé roky. Pýtam sa, kedy sa dočkáme riešení?" uviedol predseda SOZZaSS Anton Szalay.



Mnohí zamestnanci sú podľa zväzu zaradení do platových tried, ktoré nedosahujú ani úroveň minimálnej mzdy, a to aj v prípade pozícií vyžadujúcich vyššie vzdelanie. Zamestnávatelia musia ich platy doplácať na zákonnú minimálnu úroveň, pričom valorizácia tabuľkových platov výrazne zaostáva za potrebami sektora.



Zamestnanci taktiež upozorňujú na fyzicky a psychicky náročnú povahu svojej práce, ktorú vykonávajú nepretržite vrátane víkendov, sviatkov a nočných zmien. Súčasné podmienky sú podľa nich navyše neatraktívne pre mladú generáciu, ktorá by mala postupne nahradiť pracovníkov blížiacich sa dôchodkovému veku.



"Ak sa situácia nezlepší, zamestnanci sú odhodlaní nasledovať učiteľov v protestoch a využiť aj nátlakové aktivity," upozornil Szalay. Odbory zároveň vyzývajú predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a SK8, aby pripojili podpis na KZVS.