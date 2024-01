Protherm Production otvoril v Skalici nové interné logistické centrum

Skalica 22. januára (TASR) - Objem dva milióny eur vložila spoločnosť Protherm Production, pôsobiaca v oblasti vykurovacej, ventilačnej a klimatizačnej techniky, do nového interného logistického centra v Skalici. Modernizácia skladových priestorov je najväčším projektom za posledné roky. Informoval o tom riaditeľ závodu Juraj Hornáček.



"Zefektívni, sprehľadní skladovanie komponentov a urýchli ich dodávky do výroby," zhodnotil počas otvorenia centra v závere uplynulého týždňa. Spoločnosť patrí medzi najväčších zamestnávateľov na Záhorí s 1000 zamestnancami. V nových skladových priestoroch sa po dvojročnej príprave projektu zamerali na protipožiarnu bezpečnosť, nové technológie i lepšie pracovné prostredie. Cieľom bola redukcia vzdialených externých skladov a zabezpečenie dodávok komponentov ihneď, ako budú potrebné. Výsledkom je zlepšenie interného toku komponentov pre výrobné linky a uľahčenie práce.



Spoločnosť je súčasťou medzinárodnej spoločnosti Vaillant Group so 150-ročnou tradíciou a centrálou v Nemecku. Vaillant Group je globálny líder v oblasti vykurovacích technológií, ktorý na Slovensku vlastní tri závody. "Slovensko sa stáva jednou z popredných krajín v európskej výrobe tepelných čerpadiel. A Protherm Production k tomu dlhodobo prispieva. Vyrábame totiž vnútorné jednotky tepelných čerpadiel," dodal Hornáček.