Proti deregulácii GMO sa postavilo vyše 200 organizácií z Európy

Bratislava 11. februára (TASR) - Proti plánovanej deregulácii nových geneticky modifikovaných plodín (GMO) sa postavilo vyše 200 organizácií z Európy. Sú medzi nimi šľachtitelia, poľnohospodári, občianska spoločnosť, výrobcovia i predajcovia potravín. V spoločnom medzinárodnom vyhlásení kritizujú dereguláciu nových GMO a vyzývajú na jej zastavenie. Pod vyhlásenie sa podpísalo aj 30 slovenských signatárov. V utorok o tom informovala občianska iniciatíva Slovensko bez GMO.



"Signatári spoločného vyhlásenia vyzývajú európske krajiny, aby zastavili dereguláciu nových GMO, aby chránili svojich poľnohospodárov a šľachtiteľov, ako aj občanov a prírodu. Na všetky nové GMO sa musí naďalej vzťahovať hodnotenie rizík a monitorovanie, metódy identifikácie a detekcie, ako aj sledovateľnosť a označovanie v celom potravinovom reťazci. Krajiny musia mať možnosť zakázať alebo obmedziť ich pestovanie na svojom území," priblížila občianska iniciatíva.



Pripomenula, že európske štáty v rámci Rady EÚ aktuálne rokujú o návrhu Európskej komisie (EK), ktorý vylučuje nové GMO vyrábané novými genomickými technikami (NGT) z platnej EÚ legislatívy o GMO. Podľa návrhu by väčšina nových GMO nemala hodnotenie rizík pre zdravie a životné prostredie, chýbalo by povinné označovanie a detekčné metódy. Členské štáty by tiež podľa signatárov vyhlásenia prišli o možnosť zakázať pestovanie takýchto plodín.



"Návrh vylučuje monitorovanie nových GMO po ich uvoľnení, ktoré je potrebné v prípade, keď sa vyskytnú škody pre zdravie alebo prírodu. Návrh tiež ruší slobodu výberu pre výrobcov a občanov, pretože väčšina nových GMO už nebude vysledovateľná a označená. Nebude tak možné zistiť prítomnosť GMO v našich potravinách," priblížila iniciatíva s tým, že stanovisko bude odovzdané štátom EÚ vrátane Slovenska.



Iniciatíva pripomenula, že SR v minulosti deklarovala plnenie petície a hromadnej pripomienky, ktoré žiadali zachovanie regulácie GMO. Odvolali sa tiež na stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré sa v minulosti vyjadrilo, že je za zachovanie regulácie nových GMO podľa súčasnej EÚ legislatívy.



"Tá by sa mala sprísniť, nie uvoľňovať. Slovensko patrí doteraz medzi krajiny blokujúcej menšiny, aj preto sa návrh nepodarilo schváliť počas belgického, španielskeho a maďarského predsedníctva Rady EÚ. Snahy a vplyvy na dokončenie procesu a schválenie návrhu na dereguláciu neustále silnejú. Najbližšie sa o návrhu rokuje 14. februára 2025 v rámci poľského predsedníctva," uzavrela iniciatíva Slovensko bez GMO.