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Proti rušeniu expresov Tatran vznikla v Považskej Bystrici petícia
Petičný výbor žiada rezort dopravy, aby prehodnotil zámer a ponechal pravidelné zastavovanie vlakov kategórie Ex Tatran v železničnej stanici Považská Bystrica.
Autor TASR
Považská Bystrica 16. júna (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR plánuje zrušiť zastavovanie expresov Tatran v Považskej Bystrici. Opatrenie je súčasťou optimalizácie systému diaľkovej železničnej dopravy na trase Bratislava - Žilina. O prehodnotenie zámeru sa teraz snaží časť verejnosti prostredníctvom petície, argumentuje i veľkosťou mesta, ktoré označili za dopravný uzol. Rezort dopravy reagoval, že o spojenia Považskobystričania neprídu.
Plánované zavedenie regionálnych rýchlikov označil Peter Lengyel z petičného výboru za nedostatočnú kompenzáciu, ktorá výrazne zhorší mobilitu, predĺži cestovanie do vzdialenejších cieľov a v konečnom dôsledku môže viesť k presunu cestujúcich do individuálnej automobilovej dopravy, čo je v priamom rozpore s deklarovanými cieľmi rozvoja ekologickej koľajovej dopravy. „Zrušením expresov by sa tak napríklad pri ceste do Bratislavy vrátilo naše mesto dĺžkou cestovania na úroveň zhruba spred 25 rokov,“ tvrdí Lengyel.
Petičný výbor žiada rezort dopravy, aby prehodnotil zámer a ponechal pravidelné zastavovanie vlakov kategórie Ex Tatran v železničnej stanici Považská Bystrica. Zrušením tejto zastávky by ministerstvo podľa neho odstrihlo od priameho a rýchleho spojenia s Bratislavou, Košicami a ďalšími slovenskými mestami obrovské množstvo pracujúcich, študentov, rodín a seniorov.
MD pre TASR potvrdilo, že expresy Tatran v Považskej Bystrici zastavovať nebudú, o priame a rýchle spojenie s dvoma najdôležitejšími uzlami v okolí však obyvatelia podľa neho neprídu. „Expresy totiž nahradia obnovené rýchliky z Bratislavy do Žiliny, ktoré pre prestavbu uzla Žilina dočasne končili v Púchove. Jazdiť budú každú hodinu,“ ozrejmila hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
Skonštatovala, že pri ceste na západ Slovenska sa pre obyvateľov Považskej Bystrice teda prakticky nič nezmení. „Smerom na východ budú musieť prestupovať v Žiline. Prestupy sú však nastavené tak, že nestratia prakticky žiaden čas,“ priblížila.
Cieľom tejto zmeny je podľa rezortu skrátiť cestovný čas expresov medzi Bratislavou a Košicami. „Na to, aby boli diaľkové vlaky atraktívne pre cestujúcich, môžu zastavovať len na obmedzenom množstve zastávok. Takýto je dnes trend v rámci celej Európy. Ak totiž tieto vlaky zastavujú príliš často, stávajú sa pomalšími a strácajú možnosť využiť plný potenciál trate a jazdiť na nej 160 kilometrov za hodinu,“ vysvetlila Poláčiková s tým, že pripravovanými zmenami dokáže rezort skrátiť jazdný čas z Bratislavy do Košíc od decembra 2026 o 26 minút.
Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček doplnil, že súčasťou prípravy nového grafikonu sú aj nadväznosti medzi jednotlivými kategóriami vlakov, aby boli zachované komfortné možnosti cestovania aj na dlhších trasách. Súčasťou pripravovaných zmien podľa neho bude aj nasadenie elektrických jednotiek KISS, zmeny v grafikone tak budú sprevádzať aj konkrétne zlepšenia kvality cestovania.
Plánované zavedenie regionálnych rýchlikov označil Peter Lengyel z petičného výboru za nedostatočnú kompenzáciu, ktorá výrazne zhorší mobilitu, predĺži cestovanie do vzdialenejších cieľov a v konečnom dôsledku môže viesť k presunu cestujúcich do individuálnej automobilovej dopravy, čo je v priamom rozpore s deklarovanými cieľmi rozvoja ekologickej koľajovej dopravy. „Zrušením expresov by sa tak napríklad pri ceste do Bratislavy vrátilo naše mesto dĺžkou cestovania na úroveň zhruba spred 25 rokov,“ tvrdí Lengyel.
Petičný výbor žiada rezort dopravy, aby prehodnotil zámer a ponechal pravidelné zastavovanie vlakov kategórie Ex Tatran v železničnej stanici Považská Bystrica. Zrušením tejto zastávky by ministerstvo podľa neho odstrihlo od priameho a rýchleho spojenia s Bratislavou, Košicami a ďalšími slovenskými mestami obrovské množstvo pracujúcich, študentov, rodín a seniorov.
MD pre TASR potvrdilo, že expresy Tatran v Považskej Bystrici zastavovať nebudú, o priame a rýchle spojenie s dvoma najdôležitejšími uzlami v okolí však obyvatelia podľa neho neprídu. „Expresy totiž nahradia obnovené rýchliky z Bratislavy do Žiliny, ktoré pre prestavbu uzla Žilina dočasne končili v Púchove. Jazdiť budú každú hodinu,“ ozrejmila hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
Skonštatovala, že pri ceste na západ Slovenska sa pre obyvateľov Považskej Bystrice teda prakticky nič nezmení. „Smerom na východ budú musieť prestupovať v Žiline. Prestupy sú však nastavené tak, že nestratia prakticky žiaden čas,“ priblížila.
Cieľom tejto zmeny je podľa rezortu skrátiť cestovný čas expresov medzi Bratislavou a Košicami. „Na to, aby boli diaľkové vlaky atraktívne pre cestujúcich, môžu zastavovať len na obmedzenom množstve zastávok. Takýto je dnes trend v rámci celej Európy. Ak totiž tieto vlaky zastavujú príliš často, stávajú sa pomalšími a strácajú možnosť využiť plný potenciál trate a jazdiť na nej 160 kilometrov za hodinu,“ vysvetlila Poláčiková s tým, že pripravovanými zmenami dokáže rezort skrátiť jazdný čas z Bratislavy do Košíc od decembra 2026 o 26 minút.
Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček doplnil, že súčasťou prípravy nového grafikonu sú aj nadväznosti medzi jednotlivými kategóriami vlakov, aby boli zachované komfortné možnosti cestovania aj na dlhších trasách. Súčasťou pripravovaných zmien podľa neho bude aj nasadenie elektrických jednotiek KISS, zmeny v grafikone tak budú sprevádzať aj konkrétne zlepšenia kvality cestovania.