Proti stanovisku k výstavbe baterkárne v Šuranoch podali odvolanie
Hlavou vstupnou surovinou v rámci prevádzky budú samotné použité batérie Li-ion.
Autor TASR
Šurany 16. marca (TASR) - Proti záverečnému stanovisku k výstavbe prevádzky na spracovanie Li-ion batérií v priemyselnom areáli Šurany bolo podané odvolanie. V pondelok o tom informoval Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie. Vec bude postúpená odvolaciemu orgánu.
Spoločnosť ShredCo získala záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti prevádzka na spracovanie Li-ion batérií v priemyselnom areáli mesta Šurany 26. februára tohto roka. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe komplexného posúdenia navrhovanej činnosti súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za predpokladu dodržania príslušných platných právnych predpisov a splnenia stanovených podmienok.
Zámerom spoločnosti ShredCo je vybudovanie prevádzky na zhodnocovanie vybitých lítium-iónových batérií, najmä batérií z elektromobilov, notebookov a mobilných telefónov zo SR prostredníctvom ich mechanického spracovania a následnej separácie na jednotlivé zložky.
Hlavou vstupnou surovinou v rámci prevádzky budú samotné použité batérie Li-ion. Batérie sa budú privážať do prevádzky ako vybité od externých dodávateľov. Predpokladané ročné množstvo spracovaných batérií Li-ion predstavuje 20.000 ton.
Spoločnosť ShredCo získala záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti prevádzka na spracovanie Li-ion batérií v priemyselnom areáli mesta Šurany 26. februára tohto roka. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe komplexného posúdenia navrhovanej činnosti súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za predpokladu dodržania príslušných platných právnych predpisov a splnenia stanovených podmienok.
Zámerom spoločnosti ShredCo je vybudovanie prevádzky na zhodnocovanie vybitých lítium-iónových batérií, najmä batérií z elektromobilov, notebookov a mobilných telefónov zo SR prostredníctvom ich mechanického spracovania a následnej separácie na jednotlivé zložky.
Hlavou vstupnou surovinou v rámci prevádzky budú samotné použité batérie Li-ion. Batérie sa budú privážať do prevádzky ako vybité od externých dodávateľov. Predpokladané ročné množstvo spracovaných batérií Li-ion predstavuje 20.000 ton.