Protimonopolné úrady EÚ budú vyšetrovať prevzatie iRobot Amazonom

Brusel 22. júna (TASR) - Prevzatie výrobcu robotických vysávačov iRobot spoločnosťou Amazon za 1,7 miliardy USD čelí rozsiahlemu protimonopolnému vyšetrovaniu Európskej únie (EÚ). Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou. Len minulý týždeň pritom americký gigant Amazon získal súhlas s touto dohodou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters



Amazon oznámil prevzatie firmy iRobot, ktorá vyrába robotické vysávače Roomba, v auguste minulého roka. Chce tak rozšíriť svoje portfólio inteligentných zariadení, ktoré zahŕňajú hlasového asistenta Alexa, inteligentné termostaty, bezpečnostné zariadenia a inteligentné displeje na stenu.



Európska komisia plánuje začať štvormesačné vyšetrovanie po ukončení predbežného preskúmania dohody 6. júla, uviedli zdroje. Transakciu preveruje aj americká Federálna obchodná komisia (FTC).



EK má tiež obavy o ochranu súkromia spotrebiteľov, keďže vysávač Roomba okrem upratovania zaznamenáva aj údaje o priestore v domácnosti. Amazon by tak vďaka znalostiam o využití priestorov mohol presnejšie cieliť na zákazníkov.



Je nepravdepodobné, že Amazon počas tejto počiatočnej fázy skúmania prijme nejaké nápravné opatrenia, povedal jeden zo zdrojov. No faktom je, že sa mu kráti čas na to, aby presvedčil Komisiu, že dohoda neohrozuje hospodársku súťaž.