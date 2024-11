Protimonopolný úrad chce zmeniť zákon o hospodárskej súťaži

Bratislava 13. novembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR chce zmeniť zákon o ochrane hospodárskej súťaže, aby mohol posudzovať aj menšie koncentrácie. Aktuálne kritériá a zákonné nástroje na ich preskúmanie sú nedostačujúce, uviedol PMÚ. Možnosť posudzovania nemá úrad v prípade, keď väčšia firma jednotlivo skupuje menšie podniky, pričom takéto koncentrácie mu nie sú oznamované.



"Protimonopolný úrad plánuje spustiť širšiu diskusiu k doplnkovému modelu posudzovania koncentrácií a opätovne (prvýkrát neúspešne v roku 2021) navrhnúť legislatívnu zmenu zákona o ochrane hospodárskej súťaže," ozrejmil úrad.



Doplnil, že jednou z najefektívnejších možností by bolo, ak by si úrad vyžiadal oznámenie o potenciálne problematickej koncentrácii. Cieľom by bolo zabrániť najmä vzniku takej štruktúry trhu, ktorá by znamenala narušenie hospodárskej súťaže.



PMÚ vyše roka preveroval kúpu denníka Nový Čas skupinou Penta, avšak nemal dostatok kompetencií na jej preskúmanie. Úrad sa zameral na to, či prevod aktív Nového Času do skupiny Penta v roku 2023 nepredstavoval koncentráciu, ktorá mu mala byť vopred oznámená a či touto transakciou nedošlo k zneužitiu dominantného postavenia v zmysle európskej judikatúry. Ďalej si overoval aj to, či kontrolu nad aktívami denníka nezískala Penta už v roku 2017, respektíve skôr ako vlani. Túto transakciu však PMÚ nemohol posúdiť, a to z dôvodu, že išlo o menšiu koncentráciu, ktorá nepodlieha oznamovacej povinnosti voči úradu.



"Prípad kúpy Nového Času by bol vhodným kandidátom na jeho uplatnenie aj v SR, keďže skupina Penta je dnes po postupnom skupovaní subjektov najväčším vydavateľom tlačených denníkov bulvárneho charakteru v krajine a disponuje tiež rozsiahlym portfóliom aktív, pokiaľ ide o vydávanie časopisov. Skutočnosť, že by PMÚ mal k dispozícii takýto nástroj by v tomto konkrétnom prípade nemusela znamenať, že by takáto koncentrácia bola zakázaná, bolo by však garantované, že dosahy prípadnej akvizície by boli vyhodnotené z pohľadu zachovania účinnej hospodárskej súťaže," uzavrel úrad.