Protimonopolný úrad posudzuje koncentráciu podnikateľov

Bratislava 3. decembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, spočívajúcej v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Japan Industrial Solutions Co., Ltd., nad spoločnosťou Akebono Brake Industry Co., Ltd. (obe sídlia v japonskom Tokiu), ktorá v SR pôsobí prostredníctvom dcérskej firmy Akebono Brake Slovakia, s.r.o. (Trenčín). Informovala o tom Adriana Oľšavská, hovorkyňa úradu.



Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu podľa nej úradu predložiť svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.