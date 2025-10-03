< sekcia Ekonomika
Protimonopolný úrad schválil koncentráciu v oblasti verejnej dopravy
Po vyhodnotení všetkých informácií dospel PMÚ k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu a nevedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR 23. septembra schválil koncentráciu, ktorou podnikateľ Tempus - Invest (Košice) získava priamu výlučnú kontrolu nad spoločnosťami B.K. Prešov a SAD Prešov (obe so sídlom v Prešove). Informovala o tom Lívia Cseresová, riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ. Rozhodnutie podľa nej nadobudlo právoplatnosť 24. septembra.
Spresnila, že po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií dospel PMÚ k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu a nevedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia, a preto vydal súhlas s touto koncentráciou.
Koncentrácia sa podľa nej týka viacerých oblastí verejnej dopravy - prímestskej autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy (MHD), prevádzkovania autobusových staníc a poskytovania servisu autobusov. Služby MHD a prímestskej autobusovej dopravy fungujú tak, že si obec alebo vyšší územný celok vyberie poskytovateľa cez verejnú súťaž. Ten potom službu poskytuje dlhší čas podľa vopred stanovených podmienok.
Dodala, že PMÚ posudzoval vplyv koncentrácie na celoslovenskej aj regionálnej úrovni (Prešovský a Košický kraj). Na národnej úrovni identifikoval viaceré konkurenčné skupiny s rozsiahlym technickým a personálnym vybavením, ale aj silných regionálnych konkurentov. Aj v rámci regiónu PMÚ identifikoval konkurenciu lokálnych dopravcov aj celoslovenských hráčov.
Spresnila, že po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií dospel PMÚ k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu a nevedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia, a preto vydal súhlas s touto koncentráciou.
Koncentrácia sa podľa nej týka viacerých oblastí verejnej dopravy - prímestskej autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy (MHD), prevádzkovania autobusových staníc a poskytovania servisu autobusov. Služby MHD a prímestskej autobusovej dopravy fungujú tak, že si obec alebo vyšší územný celok vyberie poskytovateľa cez verejnú súťaž. Ten potom službu poskytuje dlhší čas podľa vopred stanovených podmienok.
Dodala, že PMÚ posudzoval vplyv koncentrácie na celoslovenskej aj regionálnej úrovni (Prešovský a Košický kraj). Na národnej úrovni identifikoval viaceré konkurenčné skupiny s rozsiahlym technickým a personálnym vybavením, ale aj silných regionálnych konkurentov. Aj v rámci regiónu PMÚ identifikoval konkurenciu lokálnych dopravcov aj celoslovenských hráčov.