Protimonopolný úrad schválil koncentráciu v mediálnej oblasti
Koncentrácia má podľa úradu konglomerátny charakter.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR 4. mája schválil koncentráciu, v rámci ktorej podnikatelia Ing. Pavel Tykač (ČR) a Kaprain Chemical Limited (Cyperská republika) nadobúdajú spoločnú kontrolu nad podnikateľom Mafra (ČR). Informoval o tom PMÚ na webovej stránke. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 5. mája.
Koncentrácia má podľa úradu konglomerátny charakter a PMÚ po posúdení postavenia jej účastníkov na dotknutých trhoch v Slovenskej republike dospel k záveru, že nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže.
Pavel Tykač doteraz nepôsobil v mediálnej oblasti, jeho aktivity zahŕňajú napríklad kontrolu nad futbalovým klubom SK Slavia Praha. Podnikateľ Kaprain Chemical Limited, resp. skupina Kaprain, pôsobí vo viacerých oblastiach vrátane mediálnej, a to prostredníctvom doterajšej výlučnej kontroly nad podnikateľom Mafra.
Podnikateľ Mafra pôsobí ako multimediálna spoločnosť a dohliada na vydávanie tlačených periodík a prevádzku digitálnych médií. Jej činnosť zahŕňa aj tlač a výrobu tlačených materiálov pre interných a externých zákazníkov.
