Protimonopolný úrad spúšťa monitoring záväzkov zľavových portálov
V januári 2024 vydal úrad voči spoločnosti Slevomat.cz, s. r. o., záväzkové rozhodnutie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vyzýva podnikateľov na spoluprácu pri monitorovaní dodržiavania záväzkov spoločnosti Slevomat.cz, s. r. o., ktorá na Slovensku pôsobí prostredníctvom portálu Zľavomat.sk. Informovala o tom v stredu riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ Lívia Cseresová.
Pripomenula, že v januári 2024 vydal úrad voči tejto spoločnosti záväzkové rozhodnutie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia. V rámci neho sa Zľavomat z vlastnej iniciatívy zaviazal upraviť svoje obchodné podmienky a obchodnú prax tak, aby predajcov neobmedzoval v ponúkaní ich tovarov a služieb prostredníctvom iných online kanálov ako na portáli Zľavomat.sk. Takisto aby nevyžadoval, aby boli ceny tovarov a služieb na Zľavomat.sk nižšie alebo rovnaké, ako v prípade ich ponuky priamo cez distribučné kanály samotných predajcov, prípadne na konkurenčných webových stránkach.
„Dodržiavanie týchto záväzkov v praxi má byť v zmysle rozhodnutia zabezpečené prostredníctvom zverejnenia zmlúv a všeobecných obchodných podmienok na webovej stránke Zľavomat.sk, ako aj priebežnou kontrolou zo strany zákazníkov alebo konkurentov spoločnosti Zľavomat,“ priblížila Cseresová.
Na základe zákona o ochrane hospodárskej súťaže sa preto PMÚ obracia na podnikateľov, predovšetkým bývalých, existujúcich alebo potenciálnych zákazníkov Zľavomatu, ktorí majú skúsenosti s dodržiavaním týchto záväzkov v praxi, aby relevantné informácie k tejto veci zaslali PMÚ do 31. marca tohto roka. Úrad bude na žiadosť podnikateľov chrániť ich identitu ako dôvernú informáciu, doplnila Cseresová.
