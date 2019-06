Protimonopolný úrad: Štátna pomoc v roku 2018 bola 463,48 mil. eur

Celková výška štátnej pomoci sa v minulom roku v porovnaní s rokom 2017 zvýšila o 161,89 milióna eur, čo predstavuje nárast o 53,68 %. Podiel poskytnutej štátnej pomoci v roku 2018 z HDP je 0,51 %.

Bratislava 3. júna (TASR) - Vlani bola štátna pomoc poskytnutá v celkovej výške 463,48 milióna eur, z toho z národných zdrojov 313,41 milióna eur a zo zdrojov EÚ 150,08 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2018 z dielne Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, ktorou by sa v utorok (4.6.) mal zaoberať vládny kabinet.



Celková výška štátnej pomoci sa v minulom roku v porovnaní s rokom 2017 zvýšila o 161,89 milióna eur, čo predstavuje nárast o 53,68 %. Podiel poskytnutej štátnej pomoci v roku 2018 z HDP je 0,51 %.



Štátna pomoc sa v roku 2018 poskytla najmä formou dotácií, nenávratných finančných príspevkov a poskytnutých služieb (67,68 %), ako aj formou úľav na dani a predaja nehnuteľného majetku mesta za cenu nižšiu ako je trhová (32,32 %), a to najmä na ochranu životného prostredia (37,67 %), na rozvoj regiónov (25,48 %) a na výrobu energie, prenos a rozvod (14,14 %).