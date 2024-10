Protimonopolný úrad uložil pokutu 21 mil. eur spoločnosti Agrofert

Bratislava 8. októbra (TASR) - Spoločnosti Agrofert, vlastníkovi pekární Penam, bola uložená pokuta vo výške 21 miliónov eur za akvizíciu pekární v Bratislave a Žiline bez predchádzajúceho súhlasu Protimonopolného úradu (PMÚ). Z dôvodu koncentrácie, ktorá porušuje hospodársku súťaž, udelil úrad jednu z historicky najvyšších pokút v histórii, informoval v utorok PMÚ.



Akvizícia sa týkala Prvej bratislavskej pekárenskej v roku 2013 a neskoršieho prevzatia žilinskej pekárne Peza v roku 2016, pričom postupné nadobudnutie pekární malo byť uskutočnené v snahe obísť zákon. Podľa platnej legislatívy sa totiž viacero koncentrácií uskutočnených do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi posudzuje ako jedna. Nadobudnutie oboch pekární naraz, respektíve v priebehu dvoch rokov, by preto vzhľadom na výšku spoločných obratov podliehalo posúdeniu zo strany PMÚ, ktorému sa mal Agrofert pokúsiť vyhnúť.







"Dôkazy, ktoré v priebehu správneho konania PMÚ získal, však ukazujú, že spoločnosť nadobudla v roku 2013 kontrolu nad oboma pekárňami súčasne. Kontrola nad žilinskou pekárňou však mala byť po obdobie dvoch rokov vykonávaná v utajení prostredníctvom iného subjektu, od ktorého túto pekáreň plánovala a následne aj oficiálne odkúpila v roku 2016," priblížil predseda úradu Juraj Beňa.



Dôležitou skutočnosťou v tomto prípade je podľa neho aj fakt, že spoločnosť sa obe pekárne pokúsila nadobudnúť už v roku 2011, pričom PMÚ túto transakciu zakázal z dôvodu možného získania dominantného postavenia na trhu, ktoré by zabránilo efektívnej hospodárskej súťaži v oblasti pekárenskej výroby. Súčasné rozhodnutie úradu nadobudlo platnosť koncom septembra tohto roka.



Agrofert je český holdingový konglomerát operujúci predovšetkým v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva a chemického priemyslu, pod ktorý patrí viac ako 250 dcérskych spoločností vrátane pekární Penam a chemickej firmy Duslo v Šali. Spoločnosť Agrofest založil, do roku 2014 riadil a do roku 2017 vlastnil Andrej Babiš.