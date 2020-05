Protimonopolný úrad uložil pokuty Grafobal Group development a BVS

Bratislava 25. mája (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vydal rozhodnutie, ktorým podnikateľovi Grafobal Group development (GGD), a. s., uložil pokutu vo výške 27.000 eur a podnikateľovi Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), a. s., pokutu vo výške 1000 eur. Informovala o tom Adriana Oľšavská, hovorkyňa úradu. Rozhodnutie doposiaľ podľa nej nenadobudlo právoplatnosť.



Úrad podľa jej informácií v rozhodnutí konštatoval, že podnikatelia GGD a BVS porušili zákon o ochrane hospodárskej súťaže tým, že neoznámili koncentráciu spočívajúcu v získaní ich spoločnej kontroly nad podnikateľom Infra Services, a. s., ktorá vznikla 20. mája 2019.



Úrad podľa Oľšavskej tiež konštatoval, že podnikateľ GGD porušil zákon tým, že vykonával práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie predtým, ako úrad o nej právoplatne rozhodol, teda dňa 5. septembra 2019. Uvedená koncentrácia bola založená dvoma právnymi úkonmi, pričom GGD implementoval jeden z nich tým, že 20. mája 2019 nadobudol 49 % akcií spoločnosti Infra Services tak, že v tento deň boli rubopisované, odovzdané a bol zapísaný do zoznamu akcionárov Infra Services. GGD 20. júna 2019 zaplatil časť kúpnej ceny za tieto akcie.



Vo vzťahu k podnikateľovi BVS úrad podľa Oľšavskej zastavil konanie vo veci porušenia zákona, keďže PMÚ v konaní nepreukázal, že podnikateľ BVS porušil ustanovenie zákona. Vzhľadom na to, že s podnikateľom GGD prišlo k urovnaniu vo vzťahu k porušeniam zákona, úrad mu o 50 % znížil pokutu, ktorú by mu inak uložil.



"S ohľadom na zverejnené informácie, podľa ktorých BVS má v úmysle nadobudnúť výlučnú kontrolu v Infra Services, úrad upozorňuje, že ide o inú transakciu, ako je tá, v súvislosti s ktorou PMÚ SR uložil pokuty," dodala Oľšavská.