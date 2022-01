Protimonopolný úrad upozorňuje na možnosť podania žaloby

Bratislava 26. januára (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR upozorňuje poškodených na možnosť podania žaloby o náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže. Dôsledné uplatňovanie všetkých zákonných možností v rámci verejného aj súkromného práva totiž môže prispieť k zvyšovaniu odstrašujúceho efektu. Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská.



Pokuty ukladané úradom predstavujú verejnoprávny rozmer postihovania protisúťažného správania podnikateľov. "Rozhodnutia úradu, ale aj významné indície, respektíve dôkazy o protisúťažnom správaní podnikateľov v prípadoch, v ktorých nerozhodol úrad, však môžu predstavovať aj podklad pre podanie vyššie spomínanej žaloby a domáhanie sa náhrady spôsobených škôd," zdôraznila Oľšavská.



Poškodenými môžu byť koneční spotrebitelia, ale aj podnikatelia či verejní obstarávatelia. "Práve súkromnoprávny rozmer v podobe náhrady škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže dopĺňa celkový rámec vynucovania dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže," podotkla hovorkyňa. Vyčíslenie spôsobenej škody kladie vysoké nároky na žalujúcu stranu, ale samotný zákon o náhrade škody podľa PMÚ upravuje osobitné inštitúty a nástroje na zefektívnenie uplatnenia nároku na náhradu škody, napríklad aj špecifické situácie vo vzťahu k sprístupňovaniu dôkazov v konaniach o nárokoch na náhradu škody.



Úrad je presvedčený, že aj verejní obstarávatelia by mali zvážiť postup podľa zákona o náhrade škody v prípade, že bude právoplatne rozhodnuté o tom, že došlo ku kartelu vo verejnom obstarávaní. "Spôsobená škoda v prípadoch kartelových dohôd môže byť vyčíslená ako rozdiel medzi víťaznou kartelovou cenou a cenou, ktorá by sa dosiahla vo férovej súťaži, pričom je na obstarávateľoch, respektíve na poškodených, aby identifikovali škodu, ktorá im bola spôsobená v príčinnej súvislosti s protiprávnym konaním," priblížila Oľšavská. Pri projektoch financovaných z prostriedkov Európskej únie (EÚ) je podľa PMÚ vhodné zvážiť aj možnosť uplatnenia náhrady škody, ktorá vznikla ako následok korekcie zo strany EÚ.



Podľa úradu môže dôsledné uplatňovanie všetkých zákonných možností v rámci verejného aj súkromného práva prispieť k zvyšovaniu odstrašujúceho efektu, respektíve pôsobiť preventívne na tých podnikateľov, ktorí sa protisúťažného správania dopúšťajú alebo sa ho zamýšľajú dopustiť. "Aplikácia zákona o náhrade škody by okrem toho mala byť dôležitým krokom najmä zo strany verejných obstarávateľov s cieľom zabezpečiť dôslednú ochranu a hospodárne spravovanie zverených verejných financií a zdrojov," dodala hovorkyňa.