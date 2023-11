Protimonopolný úrad v Taliansku preveruje banku Intesa Sanpaolo

Miláno 30. novembra (TASR) - Najväčšia talianska banka Intesa Sanpaolo čelí podozreniu z porušovania práv spotrebiteľov. Miestny protimonopolný úrad už prijal opatrenia, aby majitelia bežných účtov nemuseli automaticky prejsť do digitálnej banky Isybank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Podľa štvrtkového vyhlásenia protimonopolného úradu Intesa doteraz previedla do Isybank približne 300.000 zo svojich 2,4 milióna klientov. Úrad upozornil, že presun zákazníkov nie je v súlade s pravidlami spotrebiteľského kódexu. Klienti Isybank by napríklad už nemali prístup do pobočky ani k internetovému bankovníctvu cez osobný počítač a mohli by vykonávať bankové operácie len prostredníctvom aplikácie.



Tieto významné zmeny zmlúv banka zaviedla jednostranne, bez predchádzajúceho súhlasu zákazníkov, kritizoval protimonopolný úrad. O zásah ho požiadalo viac ako 5000 klientov Intesy. Projekt nízkonákladovej banky Isybank predstavuje kľúčovú súčasť stratégie generálneho riaditeľa skupiny Intesa Carla Messinu, ktorý chce znížiť náklady a zamestnancov pobočiek prioritne zamerať na výnosnejšie služby v oblasti správy majetku a na neživotné poistenie.



Intesa presúva do Isybank všetkých klientov, ktorých považuje za "digitálne zdatných", ktorí nenavštívili pobočky aspoň rok, sú mladší ako 65 rokov a nemajú na účte cenné papiere. Zároveň by nemali mať žiadne bežné úvery, spotrebné úvery ani hypotéky.