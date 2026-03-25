Streda 25. marec 2026
Protimonopolný úrad vykonal inšpekcie v oblasti optických sietí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vykonal 17. až 20. marca neohlásené inšpekcie u štyroch podnikateľov pôsobiacich v oblasti budovania a využívania optických sietí na území SR. Inšpekcie sa realizovali na základe podozrenia, že niektorí podnikatelia mohli porušovať pravidlá hospodárskej súťaže, a to prostredníctvom zneužívania dominantného postavenia a/alebo uzatvárania vertikálnych dohôd. Uviedla to Lívia Cseresová, riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ.

Zdôraznila, že rozvoj optických sietí je kľúčový pre budúcnosť digitálnych služieb na Slovensku. Práve tieto siete budú v najbližšom období ovplyvňovať rýchlosť, dostupnosť, kvalitu aj cenu internetu pre jeho konečných užívateľov.

Upozornila, že v prípade preukázania porušenia pravidiel hospodárskej súťaže hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

PMÚ zdôrazňuje, že samotné vykonanie inšpekcií ešte neznamená, že podnikatelia porušili súťažné pravidlá ani neprejudikuje závery prešetrovaní v danej oblasti.
