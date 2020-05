Protimonopolný úrad zaviazal Chemes obnoviť dodávky energií pre Nexis

Bratislava 13. mája (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vydal vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v utorok (12. 5.) predbežné opatrenie, ktoré zaväzuje spoločnosť Chemes Humenné obnoviť dodávky energií pre Nexis Fibers. Ako informovala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská, výrobca energií a zároveň vlastník priemyselného parku v Humennom si zatiaľ rozhodnutie úradu prostredníctvom elektronickej schránky Ústredného portálu verejnej správy neprevzal a nie je preto vykonateľné.



Správnym konaním vo veci možného zneužívania dominantného postavenia na trhu sa PMÚ začal z vlastného podnetu venovať 21. apríla. "Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal informácie a podklady vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že mohol byť porušený zákon," uviedla Oľšavská odvolávajúc sa na ustanovenie zákona, ktoré "zneužitie dominantného postavenia na relevantnom trhu" definuje ako "priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok". Ako doplnila, porušenie zákona môže spočívať v konaní podnikateľa, ktorý v priemyselnom parku uplatňuje voči svojim odberateľom energií a médií také obchodné podmienky, v dôsledku ktorých títo odberatelia musia odoberať od podnikateľa všetky energie a médiá, ktoré vyrába a zároveň im je znemožnené, aby si niektoré energie a médiá vyrábali sami alebo odoberali od tretích strán.



"Vzhľadom na to, že v danom priemyselnom parku došlo k prerušeniu dodávok energií a médií jednému zo subjektov, úrad vydal dňa 12. mája 2020 predbežné opatrenie," ozrejmila Oľšavská výsledok správneho konania s tým, že jeho cieľom je zabezpečiť dodávky energií a médií a tiež zabrániť tomu, aby dotknutá spoločnosť bola eventuálne nútená opustiť trh v dôsledku postupu dodávateľa energií a médií. "Zároveň cieľom je aj zabrániť nezvratným zmenám, ktoré by mohli nastať pred tým, ako úrad v predmetnom správnom konaní posúdi primeranosť obchodných podmienok," doplnila.



Ako dodala, prípadný rozklad proti rozhodnutiu PMÚ o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok, a teda je vykonateľné dňom jeho doručenia adresátovi. Za neplnenie rozhodnutia PMÚ ukladá podnikateľovi pokutu do desiatich percent z obratu.