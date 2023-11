Protimonopolný úrad zverejnil záver prešetrovania rastu cien potravín

Bratislava 12. novembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR v piatok (10. 11.) zverejnil výsledky niekoľkomesačného prešetrovania potravinárskeho sektora. Malo zistiť, či sú za rastom cien potravín neprimerané marže obchodných reťazcov a tiež, či takzvaná Protiinflačná garancia mohla viesť k nedovolenej koordinácii medzi reťazcami s cieľom zvýšiť maloobchodné ceny potravín.



Na základe dát za 13 mesiacov - od 1. marca 2022 do 31. marca 2023, PMÚ analyzoval približne 400 produktov zahrnutých do Protiinflačnej garancie. Zistil, že medzi potravinami, ktoré boli reťazcami zastropované, bol len malý počet zhodných výrobkov - menej ako 13 %.



"Následná analýza vývoja cien týchto produktov ukázala, že vyššie náklady reťazcov na vstupe sa premietli do zvýšenia predajných cien. Akcie či dokonca samotné zastropovanie cien reťazce dokonca 'pokrývali' aj znížením vlastného zisku. PMÚ na základe týchto výsledkov teda nedospel k podozreniu o koordinácii reťazcov pri určovaní predajných cien," informoval úrad.



Okrem potravín zaradených do Protiinflačnej garancie PMÚ skúmal aj vývoj cien vybraných pekárenských a mliekarenských výrobkov. "Ani v tomto prípade však zistenia nenasvedčujú tomu, že zvýšenie cien pekárenských výrobkov nastalo v dôsledku dohody reťazcov," dodal PMÚ.



Vysoká inflácia podľa úradu vo všeobecnosti nie je priamym výsledkom zlyhávania hospodárskej súťaže, a to napriek tomu, že zdravé konkurenčné prostredie môže efekty inflácie zmierňovať. "PMÚ preto podnikateľom pripomína, že akékoľvek rokovania, týkajúce sa cenotvorby, sú pre konkurenčné prostredie problematické a môžu predstavovať porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže," dodal úrad.