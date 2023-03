Protipandemické opatrenia Číny znížili ročný zisk Sinopec takmer o 10%

Peking 26. marca (TASR) - Čínsky petrochemický koncern Sinopec oznámil za minulý rok čistý zisk podľa medzinárodných štandardov vyše 66 miliárd jüanov. Oproti takmer rekordnému zisku za predchádzajúci rok to znamená pokles približne o desatinu. Vývoj zisku ovplyvnili minuloročné prísne protipandemické opatrenia čínskej vlády, ktoré Peking ukončil až začiatkom decembra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Sinopec v nedeľu uviedol, že za minulý rok dosiahol čistý zisk 66,2 miliardy jüanov (8,97 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu roku, za ktorý firma dosiahla takmer rekordný zisk 72 miliárd jüanov, to predstavuje pokles o 8,1 %.



Do hospodárenia spoločnosti v minulom roku zasahovala čínska politika nulovej tolerancie voči COVID-19. Tá obmedzila cestnú aj leteckú dopravu, čo sa odrazilo na aktivite kľúčových rafinérskych a chemických divízii spoločnosti.



Na druhej strane, produkcia ropy a plynu v Číne a na zahraničných trhoch vzrástla zhruba o 2 %, čo predstavuje rast siedmy rok po sebe. Produkciu podporili aj zvyšujúce sa ceny pohonných látok po nástupe energetickej krízy, keď cena ropy Brent vzrástla za minulý rok v priemere o 40 %.



Firme však vzrástli aj náklady na prieskum ložísk, ťažbu ropy a plynu a na petrochemické prevádzky. Požiadala preto vládu o zvýšenie exportných kvót, keďže vývoz do zahraničia zabezpečuje čínskym petrochemickým firmám vyššie zisky než predaj na domácom trhu.