Protipandemické opatrenia skresali zisk čínskej automobilky Geely

Šanghaj 18. augusta (TASR) - Čínska automobilka Geely Automobile Holdings zaznamenala za 1. polrok pokles zisku o viac než tretinu. Ako dôvod uviedla prísne protipandemické opatrenia čínskej vlády, ktoré obmedzili produkciu a znížili objem predaja. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najznámejšia z čínskych automobiliek, k čomu prispeli jej investície do firiem Volvo Cars a Mercedes-Benz, oznámila za prvých šesť mesiacov roka zisk 1,55 miliardy jüanov (224,91 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 35 %.



Čínsky automobilový sektor výrazne poškodili prísne opatrenia čínskej vlády v súvislosti s opätovným nástupom ochorenia COVID-19. Ich súčasťou boli aj lockdowny vo viacerých veľkých mestách vrátane Šanghaja, obchodného centra Číny.



To sa dotklo aj firmy Geely, ktorej výsledky okrem týchto obmedzení ovplyvnili aj problémy s dodávkami čipov. Predaj áut v 1. polroku klesol medziročne o 9 %, viac, než firma pôvodne predpokladala. Tieto problémy, spolu s rastúcou konkurenciou a zvyšujúcimi sa cenami surovín, budú zvyšovať tlak na objem predaja aj v ďalšom období roka. Na druhej strane, tržby spoločnosti za šesť mesiacov vzrástli o 29 % na 58,18 miliardy jüanov, pod čo sa čiastočne podpísalo zvýšenie cien automobilov.



(1 EUR = 6,8917 CNY)