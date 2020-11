Protipandemické opatrenia znížili tržby v maloobchode, ukázala eKasa

Bratislava 20. novembra (TASR) – Systém online pripojených elektronických registračných pokladníc (eKasa) Finančnej správy (FS) SR ukázal vplyv vládnych protipandemických opatrení na tržby maloobchodníkov. Od začiatku tohto roka zaevidovala FS v systéme eKasa viac ako 1,44 miliardy pokladničných dokladov v hodnote približne 22 miliárd eur. V dôsledku koronakrízy boli najhoršími mesiacmi v evidencii tržieb marec, apríl a máj. Počas nich systém zaznamenal v priemere asi 100 miliónov bločkov v sume iba 1,9 miliardy eur. Pokles je evidentný aj za mesiac október a november, informovala v piatok FS.



Pred začiatkom pandémie spracúvala finančná správa denne v priemere päť miliónov pokladničných dokladov. Zatvorenie obchodných prevádzok spôsobilo, že denný priemer v marci, apríli a máji klesol asi na 3,5 milióna. Počas týchto troch mesiacov zaznamenal systém eKasa najväčší pokles počtu pokladničných dokladov.



"Kým na začiatku roka 2020 sa priemerný počet bločkov pohyboval mesačne na úrovni 150 miliónov, čo predstavovalo sumu viac ako 2,2 miliardy eur, v spomínaných mesiacoch systém zaznamenal v priemere asi 100 miliónov bločkov v sume iba 1,9 miliardy eur" spresnila hovorkyňa FS Drahomíra Adamčíková. Situácia sa podľa nej v ďalších mesiacoch vrátila do normálu, no za október FS opäť zaznamenala pokles tržieb. Počet pokladničných dokladov dosiahol približne 130 miliónov v sume približne 1 miliardy eur. Priemer tržby na jeden pokladničný doklad je momentálne 15,15 eura.



FS vykonala v tomto roku doposiaľ 5265 kontrol dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v 2538 prípadoch zistila jeho porušenie. Kontrolóri uložili pokuty v celkovej výške 632.000 eur.



Systém eKasa zaviedla finančná správa pred vyše rokom. Od 1. apríla 2019 sa museli k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky a nové pokladnice, ostatné prevádzky sa mali pripojiť od 1. júla 2019. Finančná správa však nepokutovala za nepoužívanie eKasy do konca minulého roka. Parlament totiž schválil prechodné obdobie na pokuty do 31. decembra 2019. V úplnej ostrej prevádzke tak funguje eKasa od januára 2020.