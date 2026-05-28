< sekcia Ekonomika
Protokol zo zasadnutia naznačuje, že ECB sa chystá zvýšiť sadzby
Banka v dokumente zdôraznila, že naďalej pozorne sleduje vývoj cien.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 28. mája (TASR) - Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) ponechať úrokové sadzby minulý mesiac nezmenené bolo „na hrane“. Vyplýva to zo zápisnice z aprílového zasadnutia, ktorú ECB zverejnila vo štvrtok. Banka v dokumente zdôraznila, že naďalej pozorne sleduje vývoj cien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Niekoľko členov (Rady guvernérov ECB) poznamenalo, že rozhodnutie bolo tesné a že by sa na zasadnutí nebránili zvýšeniu úrokových sadzieb,“ uviedla ECB. Ponechanie úrokov na súčasnej úrovni podporili „za predpokladu, že Rada guvernérov vo svojej komunikácii zdôrazní pevný záväzok nastaviť menovú politiku tak, aby sa inflácia stabilizovala na cieľovej úrovni,“ uvádza sa ďalej v dokumente.
Dôkazy o sekundárnych vplyvoch, ktoré by mohli ďalej podnecovať infláciu, ako napríklad rast miezd, boli doteraz obmedzené, riziká ďalšieho zvýšenia inflácie sa však podľa zápisnice evidentne zintenzívnili. Táto formulácia predstavuje najnovší signál, že ECB sa pripravuje na zvýšenie úrokových sadzieb.
„Niekoľko členov (Rady guvernérov ECB) poznamenalo, že rozhodnutie bolo tesné a že by sa na zasadnutí nebránili zvýšeniu úrokových sadzieb,“ uviedla ECB. Ponechanie úrokov na súčasnej úrovni podporili „za predpokladu, že Rada guvernérov vo svojej komunikácii zdôrazní pevný záväzok nastaviť menovú politiku tak, aby sa inflácia stabilizovala na cieľovej úrovni,“ uvádza sa ďalej v dokumente.
Dôkazy o sekundárnych vplyvoch, ktoré by mohli ďalej podnecovať infláciu, ako napríklad rast miezd, boli doteraz obmedzené, riziká ďalšieho zvýšenia inflácie sa však podľa zápisnice evidentne zintenzívnili. Táto formulácia predstavuje najnovší signál, že ECB sa pripravuje na zvýšenie úrokových sadzieb.