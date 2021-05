Provizórny most pri Kysaku demontujú, od soboty bude slúžiť obchádzka

Kysak 7. mája (TASR) - Po dočasnom premostení cez rieku Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou už vodiči od soboty (8. 5.) 7.00 h neprejdú. Z dôvodu rekonštrukčných prác bude doprava opäť presmerovaná na obchádzkovú trasu. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.



Začínajú sa prípravné práce na demontáži dočasného premostenia, KSK pripravuje aj výstavbu nových nosníkov. Počas zimných mesiacov bola vypracovaná kompletná projektová dokumentácia na rekonštrukciu mosta. Podľa predsedu kraja Rastislava Trnku sa realizovali aj dva prieskumné vrty, ktoré ukázali, že spodnú stavbu je potrebné zosilniť a na stredovom pilieri vybudovať nový úložný prah. "Zohľadnená bola aj požiadavka správcu vodného toku na zvýšenie výškových pomerov cesty pri výskyte storočnej vody. Zároveň sme realizovali práce aj na obchádzkovej trase, kde pribudli nové zvodidlá a bezpečnostné prvky. V uplynulých dňoch sme na ceste opravili výtlky a úsek, na ktorom dochádzalo k stretom vozidiel, bol rozšírený. Opravili sme aj cestu v intraviláne obce Veľká Lodina, ktorá je súčasťou obchádzky. Prejazd týmto úsekom by tak mal byť nielen komfortnejší, ale aj bezpečnejší," konštatoval.



Okrem úpravy účelovej cesty KSK osadil na tomto úseku nové inteligentné semafory, vďaka ktorým by sa mal prejazd skrátiť o polovicu. Cez víkend začnú krajskí cestári s prácami na odstránení nájazdovej rampy, aby sa v pondelok (10. 5.) mohlo začať s odstraňovaním dočasného premostenia. Trvať by to malo približne desať dní, následne začne zhotoviteľ s rekonštrukciou mosta.



Pôjde o zriadenie staveniska a výstavbu prístupovej komunikácie do toku Hornádu k súčasným oporám a pilieru. Následne zhotoviteľ začne s opravou spodnej stavby - výškovou úpravou úložných prahov, zosilnením stredového piliera a sanáciou betónových plôch.



Pandémia ochorenia COVID-19 by nemala ovplyvniť termín dokončenia rekonštrukcie mosta, práce by mali byť ukončené ešte pred zmluvne dohodnutým termínom, teda do konca tohto roka, informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. Rekonštrukciu financuje KSK zo svojho rozpočtu, práce by mali stáť 1.752.000 eur. Pôjde o druhú najnákladnejšiu rekonštrukciu mosta v tomto volebnom období.



Pôvodný most pre havarijný stav uzavreli v auguste minulého roka, v októbri došlo k jeho zrúteniu do rieky. Dočasné premostenie rieky vybudované profesionálnymi vojakmi s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) otvorili 18. januára.