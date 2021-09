Prudký nárast globálnych cien plynu ohrozuje zotavovanie ekonomiky

New York 5. septembra (TASR) - Prudký nárast globálnych cien plynu je rizikom ohrozujúcim zotavovanie ekonomiky.



Ceny zemného plynu zažívajú historický nárast, čo je zlou správou pre firmy z najrôznejších odvetví po celom svete. Ceny sa už nachádzajú na rekordných sezónnych úrovniach na väčšine dôležitých trhov a zdá sa, že budú pokračovať v raste, čo ohrozuje zotavovanie ekonomík z koronakrízy.



Podľa analýzy agentúry Bloomberg môže nadchádzajúca zima svet bolestivo upozorniť na to, akým životne dôležitým a všadeprítomným sa stal plyn pre ekonomiku. Vysoké ceny môžu zasiahnuť spotrebu domácností, a tak znížiť ich príjmy, čo sťažuje rozhodovanie centrálnych bankárov o nastavení menových politík.



Prípadný nedostatok dodávok môže spôsobiť problémy v priemysle alebo dokonca výpadky elektriny v rozvíjajúcich sa krajinách, čo môže viesť až k sociálnym nepokojom.



"Energia je v základoch ekonomiky," uviedol analytik inštitútu Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Bruce Robertson. Vysoké ceny energií sa podľa neho prenesú cez dodávateľské reťazce a môžu ohroziť rodiace sa zotavovanie.



Ceny energií stúpajú po celom svete. Podporuje ich oživovanie dopytu po koronakríze. Ceny ropy zaznamenali dlhý nárast od konca roka 2020 a koncom júla sa dostali na viacročné maximá.



Vážnejší nárast cien plynu na severnej pologuli sa spustil na začiatku leta, keď sa čoraz jasnejšie ukazovalo, že dodávky do Európy sú nedostatočné na obvyklé doplnenie zásobníkov vyprázdnených počas zimy. Rusko, ktoré je najväčším dodávateľom do Európy, obmedzuje dodávky z viacerých dôvodov, ako sú rastúci domáci dopyt, narušenia produkcie a dohoda o menšom tranzite cez Ukrajinu.



"Počas celého leta sme v sklze pokiaľ ide o dopĺňanie zásob," uviedol šéf rakúskej spoločnosti OMV Alfred Stern. Spotrebitelia v Európe sú podľa neho teraz vydaní na milosť počasia a vývoj cien "bude závisieť od toho, aká chladná bude zima".



Problém sa však neobmedzuje len na Európu. Obmedzenia dodávok z Ruska síce priamo nezasiahli ázijských spotrebiteľov, ale stále im v Európe konkuruje pri dodávkach skvapalneného plynu, čo ich núti platiť vyššie ceny, aby si zabezpečili dodávky.



"Vysoké ceny sú dnes problémom pre Európu," uviedol šéf talianskeho elektrárenského koncernu Enel. "Môžu sa však stať problémom aj pre Áziu," dodal.



Trh so skvapalneným plynom (LNG) spája Európu, Áziu a USA a vyššie ceny sa preniesli už aj na americký trh stimuláciou nárastu exportu. Termínované kontrakty na plyn na newyorskej burze tento rok vyskočili o 80 % a dostali sa najvyššie od roku 2018, stále sú však podstatne nižšie než na iných globálnych trhoch.



"Európsky a americký trh sú v podobnej situácii pred vykurovacou sezónou," uviedla plynová analytička firmy Energy Aspects Nina Fahyová. "Potenciálne môžeme čeliť obavám z adekvátnosti zásob v prípade netradične chladnej zimy, ak zoberieme do úvahy, aký vysoký export LNG očakávame."



Prudké zvýšenie cien plynu začína mať ekonomické následky po celom svete. Napríklad najväčší producent cukru v Európe, francúzska spoločnosť Tereos, v auguste varoval, že ceny plynu ovplyvňujú spracovanie cukru v Európe, keďže prudko zvyšujú náklady.



Nárast cien energií zvyšuje inflačné tlaky a prostredníctvom ostatných cien sa prenesie na spotrebiteľov, uviedol viceprezident francúzskej potravinárskej firmy Roquette Freres Pascal Leroy.



V Číne, ktorá je najväčším svetovým importérom plynu, produkciu obmedzujú pre vysoké ceny napríklad producenti keramiky. Prudké zvýšenie nákladov na elektrinu narušuje produkciu pakistanskej oceliarne Mughal Steels.



Banka JPMorgan Chase & Co. tento týždeň uviedla, že jej globálny index nákupných manažérov pre výrobný sektor padol na 6-mesačné minimum, aj keď stále signalizuje expanziu.