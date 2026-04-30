Pruh diaľnice D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou dostane nový povrch
Autor TASR
Prešov 30. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upraví povrch diaľnice D1 za Prešovom na približne trojkilometrovom ťahu. Špeciálny emulzný mikrokoberec, ktorý vyrovná povrch vozovky, dostane rýchly pruh diaľnice medzi Lemešanmi a Novou Polhorou. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
Práce budú prebiehať v smere na Košice, od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora. Údržba bude spočívať v odfrézovaní povrchu cesty a v položení špeciálneho emulzného mikrokoberca. Diaľničiari začnú s prácami v utorok (5. 5.) v skorých ranných hodinách a potrvajú približne týždeň. Doprava bude počas pokládky mikrokoberca vedená v pomalom jazdnom pruhu.
Emulzný mikrokoberec sa používa na špeciálnu povrchovú úpravu ciest. Takáto údržba vozovky má podľa diaľničiarov viacero benefitov, napríklad zvýšenie drsnosti vozovky a vyrovnanie drobných nerovností na povrchu.
„Kým minulý rok sme sa sústredili najmä na opravu pomalých pruhov, keďže tie sú najviac skúšané ťažkou nákladnou dopravou, tento rok sa púšťame aj do údržby rýchlych pruhov. Pri rýchlosti 130 kilometrov za hodinu je totiž z bezpečnostného hľadiska mimoriadne dôležité, aby bol povrch diaľnice bez nerovností,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
