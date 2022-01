Prvá etapa cyklochodníka medzi Pezinkom a Limbachom je takmer hotová

Pezinok 24. januára (TASR) - Prvá etapa výstavby cyklochodníka medzi mestom Pezinok a obcou Limbach je takmer hotová. Ak to poveternostné podmienky dovolia, práce sa do konca januára majú presunúť na Fajgalskú cestu. Na svojom webe o tom informuje pezinská samospráva s tým, že cyklochodník má byť hotový do konca augusta.



V úseku na Kupeckého ulici je už vybudovaná časť od križovatky Malokarpatská - Kupeckého v smere do mesta pred rodinnými domami. "Cyklistický pruh bude súčasťou komunikácie, vedený v priestore, ktorý vznikol zúžením chodníka. Preto sa postupne odstraňuje časť zámkovej dlažby a vozovka komunikácie sa rozširuje tak, aby bolo možné vytvoriť bezpečný cyklistický pruh," priblížilo mesto. Upravované sú vjazdy do rodinných domov, ako aj bezbariérové napájanie chodníka na vozovku. Aktuálne tu bude pokračovať úprava chodníka pre peších, realizácia podkladových vrstiev a obrubníkov cyklochodníka a dokončia sa podkladové vrstvy a obrubníky na zastávke pred Základnou školou Kupeckého.



Koncom januára by sa mali začať práce aj v úseku Fajgalská. Cyklochodník bude začínať na križovatke ulíc Fajgalská a Vinohradnícka. "Následne bude vedený v jestvujúcom páse zelene vedľa existujúceho chodníka pred reštauráciou až po vjazd do Strednej odbornej školy Policajného zboru Pezinok," uviedla samospráva. Trasa má pokračovať popri ceste až po most pred zberným dvorom. "Celý úsek bude tvorený asfaltovým dvojpruhovým cyklochodníkom v šírke tri metre," spresnilo mesto.



Na začiatku úseku vybudujú odstavnú plochu pre cyklistov s mobiliárom vrátane cyklostojana s pumpou. Na tomto úseku nemajú byť žiadne dopravné obmedzenia. Cyklochodník, spájajúci Pezinok s Limbachom, by mal byť dokončený do konca augusta. Jeho celková dĺžka bude 4,3 kilometra a povedie od železničnej stanice Pezinok cez ulice Holubyho, Kupeckého, Hasičskú a Fajgalskú až po hranicu katastra pri obci Limbach.



Ide o jeden z najdôležitejších a najväčších investičných projektov, aké mesto Pezinok za posledné roky realizovalo. Náklady sú vyčíslené na 895.817 eur s DPH. Väčšina bude uhradená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Výška nenávratného finančného príspevku je maximálne 685.433 eur.