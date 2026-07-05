< sekcia Ekonomika
Prvá etapa rekonštrukcie námestia v Dunajskej Strede sa skončila
Zrekonštruovaný úsek je opäť sprístupnený pre motoristov.
Autor TASR
Dunajská Streda 5. júla (TASR) - Mesto Dunajská Streda ukončilo prvú etapu rekonštrukcie Námestia sv. Štefana. Zrekonštruovaný úsek je opäť sprístupnený pre motoristov. S obnovením premávky sa zároveň vracia pôvodná jednosmerná premávka na Sládkovičovej ulici, upozornila radnica.
Rekonštrukčné práce zároveň pokračujú druhou etapou, ktorá zahŕňa ďalšie úpravy dopravného systému. Počas druhej etapy prác zostane veľké parkovisko medzi Gymnáziom Ármina Vámbéryho a Strednou odbornou školou naďalej k dispozícii motoristom.
V nasledujúcom období budú pokračovať dopravné úpravy, ako aj rozsiahle zemné práce a budovanie inžinierskych sietí a technickej infraštruktúry v priestore parku. Táto etapa prác by mala byť ukončená do 19. septembra.
Rekonštrukčné práce zároveň pokračujú druhou etapou, ktorá zahŕňa ďalšie úpravy dopravného systému. Počas druhej etapy prác zostane veľké parkovisko medzi Gymnáziom Ármina Vámbéryho a Strednou odbornou školou naďalej k dispozícii motoristom.
V nasledujúcom období budú pokračovať dopravné úpravy, ako aj rozsiahle zemné práce a budovanie inžinierskych sietí a technickej infraštruktúry v priestore parku. Táto etapa prác by mala byť ukončená do 19. septembra.