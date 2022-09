Prvá etapa severného obchvatu Prešova má byť hotová v júli 2023

Prešov 19. septembra (TASR) - Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa má byť dokončená do konca júla 2023. Práce pokračujú podľa harmonogramu. Po pondelkovej návšteve stavby to skonštatovali generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimír Jacko a štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť.



"Dodržiavame termíny výstavby. Zhotoviteľ si plní svoje povinnosti načas. Prešli sme tunelom a už sa robí vozovková časť, takže nemôžem nič iné povedať, len vyjadriť spokojnosť s týmto dielom. Odovzdanie diela by malo byť zatiaľ v plánovanom termíne 31. júla 2023," uviedol Jacko.



Na otázku, či sa zvýšia náklady na stavbu v súvislosti so zdražením stavebných materiálov, odpovedal, že nároky zhotoviteľa na zvýšenie finančných prostriedkov sú v riešení. "Myslím, že budúci týždeň by mali byť uzavreté posledné dohody týkajúce sa valorizácie nárokov, a keď to vyjde ako metodický pokyn, určite to budeme musieť rešpektovať. Ťažko povedať, v akej výške, lebo ešte vzorec nie je uplatniteľný," vysvetlil Jacko s tým, že to bude financované zo štátneho rozpočtu.



Čo sa týka začatia prác na II. etape, aktuálne je podľa jeho slov vyhlásený termín do 25. októbra na predkladanie ponúk. "Jeden z potenciálnych zhotoviteľov dal námietku voči jednému kritériu, ktoré sme dali. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) to zamietol, čiže dal za pravdu NDS, ale znovu došlo k odvolaniu, ktoré išlo na Radu ÚVO. My sme už dali k tomu naše stanovisko, no a teraz, kým začne konať rada úradu, bude mať na to, myslím, 45 dní. Keď si bude musieť prizvať odborníka v danej oblasti, tak tam je ďalších 35 dní, čiže dokopy 80 dní. Je možné, že termín na predkladanie ponúk znovu posunieme. Očakávam, že v marci, apríli by sa mohla súťaž vypísať aj na druhý úsek severného obchvatu," priblížil Jacko.



"Musím deklarovať maximálnu spokojnosť, pretože zatiaľ generálny riaditeľ NDS aj šéf stavby deklarovali, že sa všetky termíny dodržia a ten termín bude v auguste budúceho roku," doplnil na margo prác na výstavbe I. etapy severného obchvatu Kmeť.



"Veľmi sa teším, že táto stavba napreduje, a pevne verím, že aj to, čo tu bolo dnes povedané o ďalších etapách tejto stavby, sa podarí dodržať a naozaj si povieme po pár rokoch, že R4 bola úspešné dielo," skonštatovala primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Rýchlostná cesta R4 má podľa jej slov obrovský význam. "Už vidíte, ako veľmi pomohlo mestu to, že sa sprevádzkoval juhovýchodný obchvat. Teraz severný, keď bude hotový a bude napojenie, tak jednak od Sabinova, od Vranova nad Topľou, ale aj od Popradu všetci, ktorí len mestom prechádzajú, už ho budú obchádzať a to bude obrovská pomoc," dodala Turčanová.



Zhotoviteľom stavby R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa je Váhostav-SK a TuCon. Zmluvná cena predstavuje 142.876.816 eur bez DPH.