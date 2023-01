Prvá etapa severného obchvatu Prešova by sa mohla odovzdať v lete

Bratislava 8. januára (TASR) - Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat - prvá etapa sa podľa šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimíra Jacka môže tento rok po dokončení stať stavbou roka. Uviedol to v bilančnom rozhovore na sociálnej sieti.



Prvý úsek severného obchvatu Prešova je procesne, funkčne a systémovo nastavený tak, že aj keď sú tam problémy, tie sa riešia a nie sú zásadného charakteru. Jacko je preto presvedčený, že stavbu odovzdajú verejnosti do užívania v lete. Ide podľa neho o stavbu, ktorá celoslovensky najviac napreduje.



Naopak, najťažšie je to podľa šéfa NDS so stavebnými prácami na úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala, vrátane tunela Višňové. Ak sa dokončí, bude zatiaľ najdlhším tunelom v Slovenskej republike v dĺžke 7,5 kilometra. Nový zhotoviteľ postupuje podľa Jacka naozaj štandardne, ako na stavbe má fungovať stavebná spoločnosť. "Ale vychádzajú nové veci od nového zhotoviteľa, ktoré musíme ad hoc a urgentne riešiť," doplnil.



Medzi najťažšie patrí podľa šéfa diaľničiarov aj stavba obchvatu Ružomberka v úseku Hubová - Ivachnová, vrátane tunela Čebrať. NDS ju vysúťažila ešte v roku 2013. "Netrvá to preto tak dlho, že si to Národná diaľničná spoločnosť nevedela zariadiť, ale určitými obštrukciami alebo neštandardnými krokmi bývalého zhotoviteľa a potom vysúťaženie nového zhotoviteľa, proste sa stavba natiahla," priblížil Jacko.



Pri hodnotení stavebných prác na rozostavaných investičných projektoch NDS konštatoval, že niekedy sa cíti ako štatutár právno - advokátskej spoločnosti. "Žiaľbohu musíme aj tieto veci robiť, lebo všetko je to v zmluve, všetko je to v nejakých dohodách," dodal šéf diaľničiarov.