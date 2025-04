Prvá fáza rozhovorov medzi Taiwanom a USA o clách prebehla „hladko“

Tchaj-pej 14. apríla (TASR) - Prvá fáza rozhovorov o colných sadzbách USA pre Taiwan prebehla „hladko“ a vláda v Tchaj-pej dúfa, že túto výzvu využije ako príležitosť na podporu nového usporiadania obchodu medzi Taiwanom a Spojenými štátmi. Uviedol to v pondelok taiwanský prezident Laj Čching-te. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americká administratíva stanovila recipročné clá pre Taiwan vo výške 32 %. Prezident Donald Trump minulý týždeň nečakane oznámil odklad zavedenia recipročných ciel o 90 dní, aby umožnil obchodným partnerom rokovania s USA. Výnimkou je len Čína, ktorej zdvihol clá na 145 %.



Taiwan a Spojené štáty americké v piatok (11. 4.) uskutočnili prvé priame rokovania o clách. Prezident Laj Čching-te v tejto súvislosti tiež povedal, že Taiwan už v minulosti prekonal výzvy a musí pracovať na tom, aby sa krízy zmenili na príležitosti na transformáciu ekonomiky ostrova.



„Taiwan začal rokovania so Spojenými štátmi a prvá fáza rokovaní prebehla hladko,“ citovala prezidenta jeho kancelária. Laj Čching-te sa zaviazal, že sa bude snažiť o nulový colný režim so Spojenými štátmi, pričom Taiwan bude v USA viac investovať a viac od nich nakupovať.



Taiwanská spoločnosť TSMC (TSM), najväčší zmluvný výrobca čipov na svete, minulý mesiac ohlásila investíciu vo výške 100 miliárd USD (88,14 miliardy eur) v Spojených štátoch.



Taiwan sa už dlho snaží o širokú bilaterálnu obchodnú dohodu so Spojenými štátmi a chce podobné dohody aj s ďalšími spojencami USA, najmä keď sa snaží znížiť závislosť od Číny, ktorá si robí nároky na demokraticky spravovaný ostrov a považuje ho za svoje vlastné územie.



Laj Čching-te povedal tiež, že Taiwan už podpísal dohody o ochrane obchodu a investícií s krajinami ako Británia a Kanada a chce sa tiež pripojiť ku Komplexnej a progresívnej dohode o transpacifickom partnerstve alebo CPTPP.



„Multilaterálne vyriešenie obchodných bariér umožní predaj taiwanských produktov po celom svete,“ dodal.



(1 EUR = 1,1346 USD)