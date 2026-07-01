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Tomáš: Prvá investícia z 2. piliera pomôže výstavbe nájomných bytov
Investície z 2. piliera tak podľa Tomáša nepôjdu len do zahraničia, ale môžu ostať aj na Slovensku a pomôcť slovenskej ekonomike a občanom.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Prvá investícia z 2. dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom v stredu minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z 2. piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov eur.
Podľa Tomáša to umožnila novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne ministerstva práce, ktorá nadobudla účinnosť ešte v apríli minulého roka, pričom bola schválená ústavnou väčšinou v parlamente. „Umožnila konečne investovať z 2. piliera aj do infraštruktúrnych projektov na Slovensku, či už ide o sociálnu infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru, energetickú infraštruktúru, či už ide o spomínané štátom podporované nájomné bývanie a podobne,“ povedal minister.
Investície z 2. piliera tak podľa Tomáša nepôjdu len do zahraničia, ale môžu ostať aj na Slovensku a pomôcť slovenskej ekonomike a občanom. „Naďalej sme v zákone ponechali možnosť alebo dobrovoľnosť dôchodkovým správcovským spoločnostiam slobodne sa rozhodovať o týchto investíciách, teda tak, ako to bolo aj doteraz. Len dôchodkové správcovské spoločnosti rozhodnú, kam investície, respektíve úspory sporiteľov v 2. pilieri investujú,“ povedal Tomáš.
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) potvrdila investíciu do nájomného bývania cez alternatívny investičný fond Tatra Asset Management (TAM), ktorý patrí k najväčším správcom podielových fondov na Slovensku.
„Alternatívny investičný fond TAM Fond nájomného bývania je realitným fondom určeným pre inštitucionálnych investorov. Aktuálna hodnota fondu je 65 miliónov eur a cielený objem je približne 105 miliónov eur,“ uviedla ADSS. „TAM bude kapitál alokovať do rezidenčných projektov v Bratislave a krajských mestách na Slovensku. Ide o projekty prevažne zapojené do systému štátom podporovaného nájomného bývania,“ dodala.
Investíciu do alternatívneho investičného fondu TAM vnímajú zástupcovia dôchodkových správcovských spoločností ako prvý krok pri overovaní tohto typu projektov na Slovensku. V rámci trhu priebežne vyhodnocujú ďalšie iniciatívy a možnosti, pričom zapojenie bude vždy podmienené individuálnym posúdením konkrétnych projektov.
ADSS pozitívne hodnotí, že zákon o starobnom dôchodkovom sporení súčasne nastavuje aj limity pre alternatívne investície, čo je v súlade s dlhodobým postojom správcov dôchodkových úspor, že alternatívne aktíva majú dopĺňať, nie nahrádzať nosnú investičnú stratégiu dôchodkových fondov.
Ku koncu prvého polroka 2026 si v 2. pilieri na dôchodky sporí viac ako dva milióny ľudí a objem úspor presahuje 21 miliárd eur.
Podľa Tomáša to umožnila novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne ministerstva práce, ktorá nadobudla účinnosť ešte v apríli minulého roka, pričom bola schválená ústavnou väčšinou v parlamente. „Umožnila konečne investovať z 2. piliera aj do infraštruktúrnych projektov na Slovensku, či už ide o sociálnu infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru, energetickú infraštruktúru, či už ide o spomínané štátom podporované nájomné bývanie a podobne,“ povedal minister.
Investície z 2. piliera tak podľa Tomáša nepôjdu len do zahraničia, ale môžu ostať aj na Slovensku a pomôcť slovenskej ekonomike a občanom. „Naďalej sme v zákone ponechali možnosť alebo dobrovoľnosť dôchodkovým správcovským spoločnostiam slobodne sa rozhodovať o týchto investíciách, teda tak, ako to bolo aj doteraz. Len dôchodkové správcovské spoločnosti rozhodnú, kam investície, respektíve úspory sporiteľov v 2. pilieri investujú,“ povedal Tomáš.
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) potvrdila investíciu do nájomného bývania cez alternatívny investičný fond Tatra Asset Management (TAM), ktorý patrí k najväčším správcom podielových fondov na Slovensku.
„Alternatívny investičný fond TAM Fond nájomného bývania je realitným fondom určeným pre inštitucionálnych investorov. Aktuálna hodnota fondu je 65 miliónov eur a cielený objem je približne 105 miliónov eur,“ uviedla ADSS. „TAM bude kapitál alokovať do rezidenčných projektov v Bratislave a krajských mestách na Slovensku. Ide o projekty prevažne zapojené do systému štátom podporovaného nájomného bývania,“ dodala.
Investíciu do alternatívneho investičného fondu TAM vnímajú zástupcovia dôchodkových správcovských spoločností ako prvý krok pri overovaní tohto typu projektov na Slovensku. V rámci trhu priebežne vyhodnocujú ďalšie iniciatívy a možnosti, pričom zapojenie bude vždy podmienené individuálnym posúdením konkrétnych projektov.
ADSS pozitívne hodnotí, že zákon o starobnom dôchodkovom sporení súčasne nastavuje aj limity pre alternatívne investície, čo je v súlade s dlhodobým postojom správcov dôchodkových úspor, že alternatívne aktíva majú dopĺňať, nie nahrádzať nosnú investičnú stratégiu dôchodkových fondov.
Ku koncu prvého polroka 2026 si v 2. pilieri na dôchodky sporí viac ako dva milióny ľudí a objem úspor presahuje 21 miliárd eur.