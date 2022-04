Prvá loď s ukrajinskou kukuricou vyplávala z rumunského prístavu

Bukurešť 29. apríla (TASR) - Loď s vyše 71.000 tonami kukurice z Ukrajiny vyplávala z rumunského čiernomorského prístavu Konstanca. Je to prvý náklad s ukrajinskou kukuricou, ktorý od útoku Ruska na Ukrajinu 24. februára opustil rumunský prístav. Rusko totiž ukrajinské prístavy po útoku zablokovalo.



Ako uviedol pre agentúru Reuters Viorel Panait, šéf prevádzkovateľa prístavu Comvex, nakládka bola dokončená vo štvrtok 28. apríla. "Je to prvé plavidlo typu Panamax s nákladom ukrajinskej kukurice, ktoré vyplávalo z prístavu," dodal s tým, že cieľom podpory dodávok ukrajinského obilia je zabrániť obrovskej vlne hladu, ktorú odštartovala blokáda ukrajinských prístavov.



Ukrajina je štvrtým najväčším vývozcom obilia na svete, avšak Rusko po útoku na susedný štát zablokovalo jeho čiernomorské prístavy, ktoré sú kľúčové na dodávky poľnohospodárskych produktov na svetové trhy. Ukrajina tak musela začať presúvať obilie po železnici cez západnú hranicu alebo prostredníctvom malých prístavov na Dunaji do Rumunska. Podľa Panaita je na ceste do prístavu ďalších zhruba 80.000 ton ukrajinského obilia.



Začiatkom týždňa prístav Konstanca dokončil aj nakládku železnej rudy z Ukrajiny v objeme zhruba 35.000 ton. Nakládka druhej lode sa očakáva okolo 15. mája.