Prvá pomoc plus aj s opatrením 3B budú pokračovať v januári a februári

Bratislava 19. januára (TASR) – Štátna podpora podľa projektu Prvá pomoc plus aj s opatrením 3B pre firmy, ktoré zamestnávajú najviac 49 zamestnancov, bude pokračovať aj za január a február 2022. Rozhodol o tom v stredu vládny kabinet na návrh ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Vyžiada si to dodatočných vyše 260 miliónov eur.



Ministerstvo vo vlastnom materiáli spresnilo, že do celkového počtu zamestnancov (firma ich môže mať maximálne 49) sa na tento účel započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere bez ohľadu na rozsah úväzku. "Výška príspevku je určená ako 80 % celkovej ceny práce zamestnanca v príslušnom mesiaci," napísalo v materiáli.



Pravidlá vyplácania pomoci sú nastavené tak, že ak má firma pokles tržieb od 40 do 59,99 %, dostane na zamestnanca maximálne 450 eur, ak od 60 do 79,99 %, tak dostane najviac 630 eur na zamestnanca a ak má spoločnosť viac než 80-percentný pokles tržieb (vrátane), na zamestnanca môže dostať najviac 810 eur.



Ministerstvo v materiáli píše, že výdavky na realizáciu projektu prvej pomoci tak treba navýšiť o 263.267.924,48 eura oproti pôvodne vládou schválenej sume takmer 2,4 miliardy eur. "Odhadované výdavky v súlade s očakávaniami Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR predpokladajú rozsiahle šírenie nového variantu omikron už počas januára 2022," skonštatoval rezort. Pripomenul, že skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že možno očakávať veľké počty nakazených Slovákov v krátkom časovom rozmedzí, čo spôsobí výpadky na ponukovej aj dopytovej strane a takisto zvýšenú intenzitu čerpania prvej pomoci.