Prvá registrovaná doména .com má 40 rokov

Cambridge/Bratislava 14. marca (TASR) - V súčasnosti patrí doména .com k najrozšírenejším internetovým doménam. Počet webstránok, ktoré ju používajú, sa blíži k 200 miliónom, pričom celkovo je na internete zaregistrovaných viac ako 300 miliónov domén a ďalšie pribúdajú. K významne využívaným patria aj .org a .net. V sobotu 15. marca uplynie 40 rokov, ako si doménu .com prvýkrát zaregistrovala americká firma Symbolics.



Doménové meno je unikátna internetová adresa, ktorá nahrádza ťažko zapamätateľnú alfanumerickú IP adresu servera. IP adresy s doménami spája informácia uložená na DNS (Domain Name System) serveroch. Ak by domény neexistovali, musela by sa do internetového prehliadača zadávať IP adresa v podobe čísel. Význam, koncovky .com je odvodený od anglického slova commercial, teda obchodný. Uvádza sa aj vysvetlenie, že význam pochádza od slova company, teda firma či spoločnosť.



Koncovka .com bola jednou z prvých domén tzv. najvyššieho rádu (top-level domain, TLD). Základ DNS, systému prekladu textovej adresy na číselnú IP, bol položený v novembri 1983. Registráciám nielen .com domén tak nebránil ani fakt, že samotný World Wide Web (www) sa zrodil až 12. marca 1989. Za prideľovanie doménových mien je od roku 1998 zodpovedná nezisková organizácia Internetové združenie pre prideľovanie mien a čísel (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), ktorá sídli v Kalifornii.



Historicky prvú internetovú doménu s koncovkou .com si zaregistrovala počítačová spoločnosť Symbolics 15. marca 1985 sídliaca v meste Cambridge v americkom štáte Massachusetts. Zaregistrovala si doménu s názvom symbolics.com. Spoločnosť sa zameriavala na výrobu počítačov využívajúcich programovací jazyk Lisp. Posledný počítač firmy NXP1000cbol uvedený v roku 1992, o štyri roky neskôr spoločnosť vyhlásila bankrot.



Doména však nezanikla a v auguste 2009 ju odkúpila spoločnosť XF.com Investments. Webová adresa symbolics.com za ten čas vystriedala viaceré dizajny a účely. Na firmu Symbolics nadviazalo v roku 1985 aj ďalších päť spoločností - bbn.com, v máji think.com, v júli mcc.com, v septembri dec.com a v novembri 1985 aj northrop.com.



K výraznému rozvoju používania domény.com prispelo opatrenie prvého správcu, amerického ministerstva obrany, podľa ktorého mala na zaregistrovanie domény .com právo každá spoločnosť bezplatne. To sa zmenilo po roku 1995, keď bola doména prvýkrát spoplatnená sumou 50 dolárov na rok. Vtedy bola jej správcom organizácia National Science Foundation. V roku 1997 sa stalo správcom domény .com americké ministerstvo obchodu. V súčasnosti ju má na starosti spoločnosť VeriSign.



Do roku 2003 platilo, že doménové mená môžu obsahovať len písmená anglickej abecedy a číslice. V roku 2003 sa začali používať aj ďalšie znaky, napríklad azbuka alebo arabské znaky.