Prvá slovenská kryptomena registrovaná na Blockchaine Cardano

Bratislava 11. mája (OTS) - Wexo Token reprezentuje aplikáciu Wexo. Tú autori WEXO od začiatku prezentujú ako inovatívnu fintech platformu pre neobmedzené využívanie kryptomien, podobne ako dnes využívame bežné fiat meny.“ priblížil smerovanie platformy WEXOPre nových užívateľov, ktorí si chcú „preniesť“ svoje kryptomeny, WEXO pre bitcoin, ethereum, litecoin, tether, trueUSD. Onedlho pribudnú Zcash, Basic Attention Token, OMG Network a Chainlink.Wexo Tokenom by časom mohlo disponovať jedno percento obyvateľov Európy. Aktuálne spoločnosť spustila interný predaj. Záujem prejavili už existujúci klienti a partneri vývojárskej spoločnosti. V budúcom roku by mohol Wexo Token vstúpiť na burzu.“ doplnil, spoluzakladateľ a CEO CRYPTON DIGITAL, SE.Blockchain Cardano (ADA), ktorý si CRYPTON DIGITAL, SE vybral na registráciu WEXO Tokenu, má stálu pozíciu medzi najrýchlejšie rastúcimi blockchainovými aktívami. Vznikla v 2017 ako platformová kryptomena s decentralizovaným blockchainom. Dokáže spracovať viac transakcií pri zachovaní priateľskej ceny. Cardano je známe spoľahlivou ochranou údajov používateľov, integráciou technológie distribuovanej hlavnej knihy a inteligentnou zmluvnou infraštruktúrou.Produktovo časť služieb projektu WEXO aktuálne zastrešuje česká partnerská spoločnosť UPDN ONE, s. r. o., s bohatými skúsenosťami na finančnom trhu. CRYPTON DIGITAL, SE financuje projekt z vlastných zdrojov, ponúka však aj možnosti pre partnerov, ktorí chcú participovať na projekte WEXO a profitovať tak zo zisku inovatívneho produktu.