Prvá vlna pandémie a testovanie Žarnovicu stáli takmer 66.000 eur

Žarnovica 26. novembra (TASR) – Mesto Žarnovica stálo prvé kolo celoplošného testovania približne 9600 eur, počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu sa na jar náklady vyšplhali na viac ako štvornásobok tejto sumy. Pre TASR informácie poskytla zástupkyňa primátora mesta Alena Kazimírová.



„Náklady na prvé kolo celoplošného testovania v meste Žarnovica boli vo výške približne 9600 eur,“ uviedla Kazimírová. Samospráva hradila napríklad dezinfekčné prostriedky, ochranné rukavice, štíty, overaly, stravovanie i odmeny dobrovoľníkov a prípravného tímu.



Podstatne vyššie výdavky muselo mesto vynaložiť počas prvej vlny pandémie. Na dezinfekciu verejných priestranstiev, ochranné rúška pre seniorov, respirátory, plexisklá či teplomery Žarnovica použila podľa viceprimátorky z vlastných zdrojov približne 44.000 eur.



„K dnešnému dňu nemáme refundované žiadne finančné náklady z prvej vlny pandémie, ani z prvého kola celoplošného testovania. Je daný prísľub, že v priebehu najbližších dní by mala prísť refundácia časti nákladov na prvú vlnu pandémie a následne aj na prvé kolo celoplošného testovania,“ potvrdila Kazimírová.



„Ďalšie výdavky vo výške približne 12.000 eur si mesto nemohlo uplatniť pri refundácii výdavkov, a to napríklad terminál na meranie teploty či výdavky na testovanie, ktoré bolo 7. novembra. Do žiadosti o refundáciu mohli ísť len časti nákladov na niektoré položky a ostatné zostali na pleciach mesta,“ vysvetlila Kazimírová.



Zástupkyňa primátora si myslí, že by bolo najlepšie, ak by samosprávu obišli povinnosti spojené s ďalšími kolami celoplošného testovania, ktoré vláda avizuje v priebehu decembra. „Už je toho naozaj veľa, aj organizačne popri iných pracovných povinnostiach a, samozrejme, aj finančne,“ poznamenala Kazimírová.