< sekcia Ekonomika
Prvé bývanie sa odsúva
Ľudia do 29 rokov potrebujú vyše 12 ročných platov.
Autor OTS
Bratislava 22. mája (OTS) - Mladí ľudia na Slovensku odkladajú odchod z rodičovskej domácnosti aj kúpu vlastného bývania. Priemerný vek klienta pri prvej hypotéke sa podľa dát Tatra banky v posledných rokoch posunul na 35,85 roka.
Hypotéku si najčastejšie berú ľudia vo veku od 25 do 40 rokov, no ich štruktúra sa postupne mení. Kým ešte pred desiatimi rokmi tvorili skupiny vo veku 25 až 34 rokov takmer dve tretiny prvých hypoték v Tatra banke, aktuálne ich podiel klesol približne o 6 až 7 percentuálnych bodov. Naopak, rastie podiel starších klientov vo vekových skupinách nad 40 rokov.
„Dáta ukazujú, že rozhodnutie o prvom bývaní sa postupne posúva do vyššieho veku. Súvisí to aj s dostupnosťou bývania. Ceny nehnuteľností rastú rýchlejšie než príjmy a dnes je na kúpu bytu potrebných v priemere viac ako jedenásť ročných platov, pri mladších ročníkoch ešte viac. Mladí ľudia tak potrebujú dlhší čas na vytvorenie vlastných úspor aj stabilizáciu príjmu, čo prirodzene odsúva moment, keď si berú prvú hypotéku,“ povedala Petra Koleníková, vedúca oddelenia zabezpečených úverov pre fyzické osoby v Tatra banke.
Tatra banka na tento trend reaguje riešením, ktoré pomáha preklenúť najmä nedostatok vlastných zdrojov pri štarte. Ide o kombináciu hypotéky a výhodného úveru, ktorá umožňuje financovať väčšiu časť ceny nehnuteľnosti aj v situácii, keď klient nemá celé vstupné úspory k dispozícii.
Podľa dát Eurostatu odchádzajú mladí ľudia na Slovensku z rodičovskej domácnosti v priemere vo veku 30,9 roka, čo patrí k najvyšším hodnotám v Európskej únii. Skôr sa osamostatňujú napríklad aj v susednom Česku, kde je tento moment posunutý o niekoľko rokov nižšie.
Posun vidno aj pri hypotékach. Priemerný vek klienta pri prvej hypotéke sa podľa dát Tatra banky zvýšil na 35,85 roka oproti priemeru 33,56 v roku 2017. Mladšie vekové skupiny dlhodobo strácajú podiel na nových úveroch a väčšiu váhu získavajú klienti vo vyššom veku.
Zároveň sa mení aj výška hypoték. Postupne sa posúva celé rozpätie úverov smerom vyššie. Najčastejšie si mladí ľudia do 35 rokov berú hypotéky v pásme 100-tisíc až 150-tisíc eur. Viac ako 80% mladých ľudí do 35 rokov siaha po hypotéke do 200-tisíc eur.
Na kúpu 70 metrového bytu potrebujú mladí ľudia do 34 rokov hrubý príjem za približne 9 až 12,5 rokov. Pre časť mladých ľudí je rozhodujúce, či vedia pokryť vstupné náklady a splniť podmienky na získanie hypotéky.
Tatra banka preto ponúka Hypotéku pre mladých na prvé bývanie pre klientov do 34 rokov. Umožňuje financovať až 90 percent hodnoty nehnuteľnosti, v aktuálnej kampani s úrokovou sadzbou od 3,39%, a zvyšnú časť dofinancovať bezúčelovým úverom so zvýhodnenou sadzbou 5,49 % p. a. Súčasťou ponuky je aj bonus vo výške 500 EUR na čokoľvek po načerpaní úveru a odpustenie poplatku za úver. Cieľom je zjednodušiť vstup do vlastného bývania najmä tým, ktorí ešte nemajú dostatok vlastných úspor, no zároveň už majú stabilný príjem.
Hypotéku si najčastejšie berú ľudia vo veku od 25 do 40 rokov, no ich štruktúra sa postupne mení. Kým ešte pred desiatimi rokmi tvorili skupiny vo veku 25 až 34 rokov takmer dve tretiny prvých hypoték v Tatra banke, aktuálne ich podiel klesol približne o 6 až 7 percentuálnych bodov. Naopak, rastie podiel starších klientov vo vekových skupinách nad 40 rokov.
„Dáta ukazujú, že rozhodnutie o prvom bývaní sa postupne posúva do vyššieho veku. Súvisí to aj s dostupnosťou bývania. Ceny nehnuteľností rastú rýchlejšie než príjmy a dnes je na kúpu bytu potrebných v priemere viac ako jedenásť ročných platov, pri mladších ročníkoch ešte viac. Mladí ľudia tak potrebujú dlhší čas na vytvorenie vlastných úspor aj stabilizáciu príjmu, čo prirodzene odsúva moment, keď si berú prvú hypotéku,“ povedala Petra Koleníková, vedúca oddelenia zabezpečených úverov pre fyzické osoby v Tatra banke.
Tatra banka na tento trend reaguje riešením, ktoré pomáha preklenúť najmä nedostatok vlastných zdrojov pri štarte. Ide o kombináciu hypotéky a výhodného úveru, ktorá umožňuje financovať väčšiu časť ceny nehnuteľnosti aj v situácii, keď klient nemá celé vstupné úspory k dispozícii.
Čo znamená dnešná situácia pre mladých
Podľa dát Eurostatu odchádzajú mladí ľudia na Slovensku z rodičovskej domácnosti v priemere vo veku 30,9 roka, čo patrí k najvyšším hodnotám v Európskej únii. Skôr sa osamostatňujú napríklad aj v susednom Česku, kde je tento moment posunutý o niekoľko rokov nižšie.
Posun vidno aj pri hypotékach. Priemerný vek klienta pri prvej hypotéke sa podľa dát Tatra banky zvýšil na 35,85 roka oproti priemeru 33,56 v roku 2017. Mladšie vekové skupiny dlhodobo strácajú podiel na nových úveroch a väčšiu váhu získavajú klienti vo vyššom veku.
Zároveň sa mení aj výška hypoték. Postupne sa posúva celé rozpätie úverov smerom vyššie. Najčastejšie si mladí ľudia do 35 rokov berú hypotéky v pásme 100-tisíc až 150-tisíc eur. Viac ako 80% mladých ľudí do 35 rokov siaha po hypotéke do 200-tisíc eur.
Na kúpu 70 metrového bytu potrebujú mladí ľudia do 34 rokov hrubý príjem za približne 9 až 12,5 rokov. Pre časť mladých ľudí je rozhodujúce, či vedia pokryť vstupné náklady a splniť podmienky na získanie hypotéky.
Tatra banka preto ponúka Hypotéku pre mladých na prvé bývanie pre klientov do 34 rokov. Umožňuje financovať až 90 percent hodnoty nehnuteľnosti, v aktuálnej kampani s úrokovou sadzbou od 3,39%, a zvyšnú časť dofinancovať bezúčelovým úverom so zvýhodnenou sadzbou 5,49 % p. a. Súčasťou ponuky je aj bonus vo výške 500 EUR na čokoľvek po načerpaní úveru a odpustenie poplatku za úver. Cieľom je zjednodušiť vstup do vlastného bývania najmä tým, ktorí ešte nemajú dostatok vlastných úspor, no zároveň už majú stabilný príjem.