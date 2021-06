Prvé čerpacie stanice na vodík budú na jeseň realitou už aj v SR

Bratislava 21. júna (TASR) - Prvé dve vodíkové čerpacie stanice na Slovensku by mohli byť v prevádzke už v októbri tohto roka. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) už vyhlásila verejné obstarávanie na ich zabezpečenie. Na Slovensku pôjde o prvé čerpacie stanice, na ktorých bude možné dopĺňať palivo do áut a autobusov na vodíkový pohon, uviedla v pondelok SIEA.



Jedna zo staníc by mala byť umiestnená v Bratislave, druhá musí byť podľa agentúry prispôsobená na operatívny presun. Financované budú z európskych zdrojov. „Obe vodíkové čerpacie stanice budú využívané na dopĺňanie paliva vodíkových áut a autobusu, ktoré majú slúžiť v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva Žiť energiou na odborno-prezentačné účely, ako aj na získavanie štatistických údajov o ich prevádzke,“ uviedla SIEA. Čerpacie stanice na vodík by mali byť sprevádzkované k 1. októbru. Úspešný uchádzač, ktorý vzíde z verejného obstarávania, bude musieť zabezpečiť okrem staníc aj samotné vodíkové palivo.



„Ak chceme jazdiť ekologicky, je nevyhnutné vybudovať celú vodíkovú infraštruktúru. Pri podpore vodíkovej mobility to bude podobné, ako keď na Slovensko prišli prvé batériové elektromobily. Tiež spočiatku nemali nabíjacie stanice, potom ich bolo veľmi málo a dnes už sú takmer všade,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.



Hoci sa na Slovensku už predáva prvé vodíkové auto, čerpacie stanice na vodík stále nemáme. Najbližšia je vo Viedni. V Čechách majú čerpaciu stanicu na vodík už od roku 2009 a do roku 2023 ich chcú mať aspoň šesť. Najviac čerpacích vodíkových staníc v rámci EÚ je v Nemecku, kde ich je takmer sto.