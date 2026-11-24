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Prvé kolo mzdových rokovaní vo Volkswagene skončilo už po 1,5 hodine
Mzdové rokovania sa týkajú približne 120.000 nemeckých zamestnancov Volkswagenu.
Autor TASR
Emden 24. novembra (TASR) - Prvé kolo kolektívneho vyjednávania medzi vedením nemeckej automobilky Volkswagen a odbormi trvalo iba 1,5 hodiny po tom, čo obidve strany uviedli, že sa nedokázali zhodnúť. Rokovania sa uskutočnili v Emdene, kde sa nachádza jeden zo štyroch závodov, ktorý by automobilka mohla po roku 2030 v rámci reštrukturalizácie zatvoriť. Práve odborový zväz IG Metall požadoval, aby sa rokovania o mzdách konali na miestach, ktorých budúcnosť je podľa vedenia Volkswagenu neistá. Informovala o tom agentúra DPA.
„Atmosféra počas rokovaní bola chladnejšia než vonkajšia teplota vzduchu,“ poukázal na napätie pri rokovaniach Thorsten Gröger, regionálny šéf IG Metall z Dolného Saska, ktorý je aj hlavným vyjednávačom za zamestnancov. Dodal, že zamestnanci predložili tri základné otázky, ktoré chcú mať zodpovedané ako prvé. Tie sa týkali dôvery, nakladania so súčasnými zmluvami a budúcich vyhliadok v Nemecku. Na nič z toho nedostali odpovede, takže diskusie sa veľmi rýchlo skončili.
Frank Ischner, ktorý spolu s Kerstin Scholzovou zastupuje pri rokovaniach Volkswagen, upozornil, že ekonomické prostredie sa stále zhoršuje. „Je potrebné dosiahnuť dohodu čo najskôr. Nesmieme strácať čas“.
Druhé kolo rokovaní sa uskutoční na budúci mesiac a Gröger varoval, že je to „posledná šanca“ na vyjasnenie si troch požiadaviek odborov. Ak sa tak nestane, koncom decembra skončí platnosť prísľubu odborárov o neštrajkovaní. V januári potom podľa neho môže vedenie VW počítať so začiatkom štrajkov.
Mzdové rokovania sa týkajú približne 120.000 nemeckých zamestnancov Volkswagenu. Odbory požadujú zvýšenie miezd o 5 % napriek tomu, že automobilka má problémy a v nasledujúcich rokoch plánuje rozsiahle prepúšťanie. Reštrukturalizačný program generálneho riaditeľa Olivera Blumeho počíta so zrušením zhruba 100.000 pracovných miest. Navyše, s cieľom znížiť výrobné náklady chce firma platy zmraziť, a to na rok 2027 aj 2028.
Automobilka, ktorá za 3. štvrťrok vykázala stratu takmer 6 miliárd eur, plánuje vysoké náklady zredukovať aj zrušením bonusu vyplácaného v hotovosti alebo vo forme plateného voľna. Zároveň chce presadiť možnosť predĺžiť v prípade potreby pracovnú dobu bez zvýšenia platov.
„Atmosféra počas rokovaní bola chladnejšia než vonkajšia teplota vzduchu,“ poukázal na napätie pri rokovaniach Thorsten Gröger, regionálny šéf IG Metall z Dolného Saska, ktorý je aj hlavným vyjednávačom za zamestnancov. Dodal, že zamestnanci predložili tri základné otázky, ktoré chcú mať zodpovedané ako prvé. Tie sa týkali dôvery, nakladania so súčasnými zmluvami a budúcich vyhliadok v Nemecku. Na nič z toho nedostali odpovede, takže diskusie sa veľmi rýchlo skončili.
Frank Ischner, ktorý spolu s Kerstin Scholzovou zastupuje pri rokovaniach Volkswagen, upozornil, že ekonomické prostredie sa stále zhoršuje. „Je potrebné dosiahnuť dohodu čo najskôr. Nesmieme strácať čas“.
Druhé kolo rokovaní sa uskutoční na budúci mesiac a Gröger varoval, že je to „posledná šanca“ na vyjasnenie si troch požiadaviek odborov. Ak sa tak nestane, koncom decembra skončí platnosť prísľubu odborárov o neštrajkovaní. V januári potom podľa neho môže vedenie VW počítať so začiatkom štrajkov.
Mzdové rokovania sa týkajú približne 120.000 nemeckých zamestnancov Volkswagenu. Odbory požadujú zvýšenie miezd o 5 % napriek tomu, že automobilka má problémy a v nasledujúcich rokoch plánuje rozsiahle prepúšťanie. Reštrukturalizačný program generálneho riaditeľa Olivera Blumeho počíta so zrušením zhruba 100.000 pracovných miest. Navyše, s cieľom znížiť výrobné náklady chce firma platy zmraziť, a to na rok 2027 aj 2028.
Automobilka, ktorá za 3. štvrťrok vykázala stratu takmer 6 miliárd eur, plánuje vysoké náklady zredukovať aj zrušením bonusu vyplácaného v hotovosti alebo vo forme plateného voľna. Zároveň chce presadiť možnosť predĺžiť v prípade potreby pracovnú dobu bez zvýšenia platov.