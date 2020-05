Prvé kolo Národného salóna vín 2020 má svojich šampiónov

Bratislava 22. mája (TASR) - Prvé, jarné kolo 15. ročníka Národného salóna vín Slovenskej republiky 2020 má svojich šampiónov. Oznámila to v piatok na brífingu výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) Jaroslava Kaňuchová Pátková.



"V šumivých vínach je to vinohradníctvo Pavelka a syn so Sektom Pavelka Blanc Blanc, v ružových suchých vínach zvíťazil Cabernet Sauvignon rosé firmy Víno Mrva & Stanko. V bielych suchých vínach vyhral Müller Thurgau firmy Víno Matyšák. Táto firma má zároveň aj druhého šampióna, ktorým je Cabernet Sauvignon ružové polosladké víno," spresnila. Hodnotitelia podľa nej hodnotia na jar 25 najlepších vín a na jeseň budú hodnotiť 75 vín.



Do prvého kola 15. ročníka súťaže sa podľa Kaňuchovej Pátkovej prihlásilo 118 vín od 31 slovenských výrobcov. "Môžem povedať, že hlavne v kategórii šumivých vín sme boli prekvapení, koľko vinárov ich začalo vyrábať. Pomaly každé vinárstvo zaradilo do svojho portfólia aj výrobu šumivých vín. Mali sme ich v tomto kole 31. Nie sú to už len tradiční výrobcovia, ale prichádzajú aj malé vinárstva," dodala.