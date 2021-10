Prvé zmodernizované vlaky zo ŽOS Zvolen už mieria do Českej republiky

Zvolen 18. októbra (TASR) – Už o niekoľko dní by mali zvolenskí opravári zo ŽOS oficiálne odovzdať Českým dráham (ČD) prototyp prvého zmodernizovaného vlaku Stadler D6460. Druhý vlak z celkovo modernizovaných 12 kusov by mal nasledovať zhruba dva týždne po prvom.



„Prototyp je už aj na skúškach v Českej republike,“ uviedol pre TASR generálny riaditeľ ŽOS Zvolen Imrich Czére.



Spoločnosť získala vlani vo verejných súťažiach dve veľké zákazky pre ČD. Okrem modernizácie 12 vlakov 646 Stadler GTW má v priebehu piatich rokov zrealizovať generálne opravy aj 13 dieselelektrických rušňov radu 754.



„Tento rok sme získali aj ďalšiu zákazku na opravy regionálnych vlakov radu 814 do Českej republiky a pracujeme na projekte ďalších stadlerov,“ pripomenul generálny riaditeľ.



Kontrakt na modernizáciu 12 vlakov Stadler za desať miliónov eur, ktoré pôvodne slúžili v Nemecku u Deutsche Bahn, prinesie českým cestujúcim a železničiarom okrem iného aj nové LCD monitory, wi-fi pripojenie, elektrické zásuvky, drobnú elektroniku, nový audiovizuálny informačný systém a GPS lokátor na sledovanie pohybu vlaku. Posledný z 12 kusov vlakov by mal byť odovzdaný v 1. polroku 2022.



Motorový dieselelektrický rušeň radu 754 je v ČD využívaný na prímestských i diaľkových tratiach. Počas trvania päťročnej zmluvy vykoná ŽOS Zvolen na 13 lokomotívach hlavné opravy typu MVY, čo je v podstate generálna oprava celého koľajového vozidla vrátane generálnej opravy motora, alternátora, podvozkov a trakčných motorov. Výška kontraktu je ohraničená na sumu 8,4 milióna eur.



Podľa Czéreho získané zákazky umožňujú firme ďalej naberať aj zamestnancov. „Naberáme ľudí, no samozrejme tiež cítime nárast cien, ako aj posuny dodávok komponentov od našich dodávateľov,“ podotkol.



ŽOS Zvolen aktuálne zamestnáva približne 400 ľudí a ďalších 40 na živnosť.