Prvé peniaze z COVID výzvy boli zo strany PPA vyplatené na 35 %

Bratislava 30. marca (TASR) - Prvé finančné prostriedky v rámci opatrenia 21, takzvanej COVID výzvy, boli zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vyplatené už na 35 %. Ide o 56 prijímateľov nenávratného finančného príspevku. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Daniel Hrežík v reakcii na výzvu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Ďalšie žiadosti budú podľa neho vyplatené v najbližších dňoch, a to do polovice apríla 2021, okrem 27 žiadostí, ktoré podliehajú výkonu finančnej kontroly na mieste. "Po jej ukončení bude ukončená administratívna finančná kontrola žiadosti o platbu," oznámil Hrežík.



Poznamenal, že MPRV v súvislosti s predĺžením programového obdobia Programu rozvoja vidieka (PRV) a jeho zvýšením rozpočtu aj zo zdrojov Európskeho nástroja na obnovu (Next generation EU) pripravuje štyri nové výzvy zamerané na investičnú podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Investície tiež podporia spolupráce podnikov, zvýhodnia malých poľnohospodárov a tých, ktorí doposiaľ o podporu nežiadali. Pôjde tak celkovo o viac ako 337 miliónov eur, ktoré prispejú k zásadnej modernizácii investične poddimenzovaného slovenského pôdohospodárstva a zanedbanej krajiny.



"MPRV SR tak našlo lepší spôsob využitia tzv. COVID pomoci, ktorá nemá silu meniť krajinu a premieta ju do masívnej modernizácie slovenského pôdohospodárstva," povedal v pondelok (29. 3.) na brífingu šéf agrorezortu Ján Mičovský (OĽANO).



SPPK v utorok opätovne vyzvala MPRV SR, aby producentom potravín urýchlene vyplatilo finančné prostriedky určené na pomoc odvetviu zasiahnutého krízou pandémie nového koronavírusu. Dodnes potravinári od štátu nedostali cez "covidovú výzvu" v rámci PRV ani jedno euro. Uviedla Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Zdôraznila, že situácia v odvetví je dlhodobo kritická. Aktuálne ju podľa nej prehlbuje pandémia a slabá podpora potravinárskeho priemyslu cez schémy pomoci schválené aj na úrovni EÚ. Potravinári sa do konca augusta minulého roka mohli uchádzať o nenávratný finančný príspevok z PRV SR na roky 2014 až 2020.



SPPK preto žiada rezortné ministerstvo o urýchlené vyplatenie finančných prostriedkov z prvej "covidovej výzvy". Zároveň apeluje, aby MPRV v čo najkratšom čase vyhlásilo aj druhú výzvu, ktorá už nebude diskriminačná k sektorom potravinárskeho priemyslu, veľkým podnikom a prepojeným potravinárskym podnikom, ktoré tvoria kostru potravinárskeho priemyslu Slovenska.