Prvé projekty z Fondu na spravodlivú transformáciu vyberú tento rok

Prievidza 17. mája (TASR) - Realizácia prvých strategických projektov z Fondu na spravodlivú transformáciu by sa mala začať v polovici budúceho roka. Pri ich výbere sa chce Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) s partnermi zamerať na podporu podnikania, životného prostredia či sociálnych vecí.



O podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu sa uchádza v rámci online otvorenej výzvy MIRRI 349 indikatívnych projektov, najviac je z hornej Nitry - 147, v celkovej výške 1,8 miliardy eur. "Tie projekty, ktoré zatiaľ znejú veľmi zaujímavo, sa týkajú predovšetkým podpory podnikania, tvorby nových pracovných miest, ale s pridanou hodnotou, taktiež revitalizácie ´brownfieldov´, čiže bývalých industriálnych území. Prišlo množstvo projektov, ktoré sa týkajú obnoviteľných zdrojov energie," načrtol po rokovaní v Prievidzi Peter Balík zo sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI SR.



Rezort sa chce preto podľa neho momentálne sústrediť na projekty, ktoré prinesú aj podporu životného prostredia, pričom takých projektov predložili žiadatelia tiež množstvo. "Zároveň by sme chceli klásť dôraz na oblasť sociálnych vecí a zdravotníctva, ktoré by mali byť taktiež jedným z pilierov podpory z fondu," doplnil s tým, že o podpore projektov z oblasti zdravotníctva MIRRI diskutuje s Európskou komisiou.



Mesto Prievidza chce zo zdrojov fondu riešiť viacero oblastí. "Prievidza momentálne rieši problém vykurovania, čo je jedna zo zásadných vecí, ktoré nám prechod od uhlia priniesol. Týka sa to aj Novák a Zemianskych Kostolian. Už máme alternatívu, ako sa bude Prievidza ďalej vykurovať. Ako ďalšiu oblasť, kde by sme mohli využiť transformačné zdroje, sme identifikovali oblasť energetických úspor na budovách," priblížila primátorka Katarína Macháčková. Mesto chce podľa nej riešiť aj smart city projekty, aby bolo do budúcna moderné, zelené, čiže využívalo technológie, ktoré nebudú zaťažovať životné prostredie.



Slovenské elektrárne (SE) predstavili zámer budúceho využitia areálu Elektrárne Nováky, ako i riešenie odkaliska, kde ukladajú popolček. "Z pohľadu jeho ďalšieho využitia je potenciál na vytvorenie ďalších obnoviteľných zdrojov energie v podobe solárnej energie," ozrejmil Stanislav Voskár, ktorý zodpovedá na MIRRI za transformáciu hornej Nitry.



"Fond spravodlivej transformácie je napojený na nové programové obdobie, budeme ho môcť využívať približne od budúceho roka. To znamená, že sme si nechali dostatok času na to, aby sme projekty strategického charakteru mali možnosť skvalitniť a pripraviť počas tohto a nasledujúceho roka, kým budeme čakať na to, kým sa bude môcť z fondu čerpať," avizoval Balík.



Momentálne podľa neho prebieha hodnotenie projektov aj z hľadiska ich oprávnenosti, následne MIRRI počas tohto roka vytvorí skupinu strategických projektov, ktorým pomôže s predprojektovou prípravou a s ktorých realizáciou by chcelo začať v polovici budúceho roka.