Prvé štátne nájomné byty by mohli odovzdať na prelome r. 2023 a 2024

Bratislava 15. októbra (TASR) - Prvé štátne nájomné byty by mohli odovzdať na prelome rokov 2023 až 2024. Štátne nájomné bývanie sa nachádza v štádiu územného plánovania. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár a podpredseda vlády SR Štefan Holý (obidvaja Sme rodina) o tom diskutovali v piatok na konferencii televízie TA3 Developeri.



"Prvé byty by mohli byť v tomto systéme odovzdané už na prelome rokov 2023 a 2024," avizoval predseda parlamentu. "Vnímame pomerne veľký záujem zo strany investorov v súvislosti s výstavbou nájomných bytov," dodal. Keď štát podpíše investičnú zmluvu s vybranými investičnými partnermi, tí budú oprávnení predložiť svoje projekty na schválenie Agentúre štátom podporovaného nájomného bývania.



Investícia šesť miliárd eur do štátnych nájomných bytov má podľa Kollára priniesť aj nové pracovné miesta. "Zhruba 40 až 50 % z toho finančného objemu pôjde priamo do štátnej kasy, čo je obrovský benefit, potom bude štát môcť z toho ďalej financovať sociálnu sféru," doplnil.



Slovenská republika sa podľa podpredsedu vlády výrazne priblíži k priemeru EÚ vo výstavbe nájomných bytov. "Podľa koncepcie bytovej politiky do roku 2030, ktorú má ministerstvo dopravy, na Slovensku chýba niečo cez pol milióna bytov. Podľa tých prieskumov alebo prepočtov, ktoré sme realizovali, rádovo 40 % z nich má v slovenskom prostredí potenciál stať sa nájomnými bytmi alebo nájomným bývaním," vyčíslil Holý.



Štátne nájomné bývanie sa podľa neho aktuálne nachádza v štádiu územného plánovania. "Je možné, že nájomné byty v tomto systéme budeme vidieť v horizonte niekoľkých mesiacov či už hotové, alebo rozostavané, ktoré sú pred kolaudáciou," povedal. V konečnom dôsledku to záleží od investičných partnerov.



Holý upozornil, že na Slovensku nemáme vytvorený štandardizovaný model komerčného nájomného bývania. "Nemôžeme porovnávať 40 až 50-ročné byty niekde v panelákoch, bytovkách, ktoré už nespĺňajú pomaly ani základné hygienické štandardy, s nájmami v úplne nových bytoch, ktoré sú postavené podľa nových štandardov, ktorých štandard je relatívne vysoký," reagoval na kritiku cien štátnych nájomných bytov pri porovnaní s trhovým nájomným.



Strop cien štátneho nájomného bývania vyplýva z priemernej mzdy v danom regióne. "Konkrétna cena v mnohých prípadoch vychádza menej ako 20 % z disponibilného príjmu," doplnil podpredseda vlády.