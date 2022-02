Prvé výzvy z plánu obnovy v zdravotníctve sa očakávajú v apríli

Bratislava 21. februára (TASR) - Prvé tri výzvy v rámci plánu obnovy pre zdravotníctvo by sa mohli vyhlásiť v apríli v celkovej výške viac ako 971 miliónov eur. Vyplýva to z predbežného harmonogramu vyhlasovania výziev a priamych vyzvaní, ktorý zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na svojom webe.



V apríli by sa podľa predbežného plánu mohli otvoriť dve výzvy zamerané na zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti vo výške takmer 836 miliónov eur a 132,9 milióna eur. Finančné prostriedky v rámci realizácie novej siete nemocníc by mohli žiadať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Taktiež by sa mohla vyhlásiť výzva zameraná na rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov vo výške viac ako 2,3 milióna eur určená pre držiteľov povolení na ich prevádzku.



Výziev má byť by celkovo 20 v sume viac ako 1,1 miliardy eur, vyplýva z predbežného harmonogramu. Väčšina sa má podľa neho vyhlásiť tento rok, niektoré začiatkom budúceho roka.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii a prebudovať ju na zelenšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu.



Čerpanie finančných prostriedkov je podmienené realizáciou zásadných reforiem. Kľúčovou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR je už schválená reforma siete nemocníc. Reformy sa dotknú aj ambulantného sektora, akútnej starostlivosti, následnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj starostlivosti o duševné zdravie.