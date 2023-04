Prvé výzvy z programu Interreg SK-CZ pôjdu na klimatickú zmenu

Trenčín 26. apríla (TASR) - Riešenia následkov klimatickej zmeny, ochrany životného prostredia, starostlivosti o pamiatky a rozvoj turizmu na slovenskej a českej strane sa budú týkať prvé tri výzvy v rámci eurofondového programu cezhraničnej spolupráce s Českou republikou. Na slávnostnom otvorení nového programového obdobia Interreg SK-CZ v stredu v Trenčíne to uviedol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Dušan Velič.



"Slovensko a Česko nespája len hranica, ale najmä spoločná história a množstvo stále živých väzieb. Spolu chceme ďalej rozvíjať to dobré - napríklad cezhraničný turizmus, ochranu pamiatok a prírody. A spoločne tiež chceme riešiť aj problémy, ktoré nepoznajú hranice štátov, ako sú napríklad dôsledky klimatickej zmeny - záplavy či dlhodobé suchá," povedal Velič.



Na program Interreg SK-CZ je v novom období určených 107 miliónov eur. Prvých šesť výziev v celkovej výške 62 miliónov eur vyhlási MIRRI SR už tento rok, a to v dvoch kolách. Na podporu adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika je alokovaných 10,3 milióna eur, na kultúru a cestovný ruch 25,8 milióna eur a inštitucionálnu spoluprácu 4,8 milióna eur.



"Podporu z práve vyhlásenej výzvy zameranej na životné prostredie môžu získať napríklad protipovodňové bariéry či obnova lesov. Z novej výzvy pre kultúrne a prírodné dedičstvo prispejeme zase k ochrane pamiatok s cezhraničným významom. Šancu uspieť majú i projekty cyklociest, turistických chodníkov či bežeckých trás," priblížil Velič.



Projekty na rozširovanie cezhraničných partnerstiev v rôznych oblastiach, a to od sociálnych služieb až po obehové hospodárstvo, očakáva podľa neho rezort investícií v rámci výzvy na inštitucionálnu spoluprácu.



Z programu sa budú financovať projekty z piatich oblastí spolupráce medzi Slovenskom a Českom. Okrem životného prostredia, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu je to aj spolupráca samospráv a regionálnych iniciatív prostredníctvom Fondu malých projektov. "Zásadnou zmenou pri programoch cezhraničnej spolupráce je, že sme úplne zmenili filozofiu, aké projekty budeme podporovať. Namiesto betónovania námestíčok a budovania rozhľadní v údoliach pôjdu eurofondy do projektov, ktoré majú reálny a dlhodobý dosah na život ľudí, zvýšia úroveň života v pohraničí a pomôžu miestnej ekonomike," skonštatovala vicepremiérka a dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.



K územiam, na ktoré sa vzťahuje podpora z cezhraničného programu Interreg SK-CZ, patria na slovenskej strane Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj, v Českej republike sú to Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj.