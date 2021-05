Bratislava 10. mája (TASR) - Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka chcú investovať, bez štátu si však neporadia. Informovali o tom v spoločnom vyhlásení Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) a Slovenský mliekarenský zväz (SMZ).



Podpora investícií do prvovýroby a spracovania mlieka - také sú požiadavky slovenského mliečneho sektora na práve pripravovaný Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) do roku 2027. Tento základný slovenský dokument budúcej európskej agrárnej politiky podľa zväzov určí, či sa u nás bude vyrábať a spracúvať mlieko aj po roku 2028. Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka nechcú prísť o poslednú šancu, ako modernizovať mliečne farmy a mliekarne.



"Finančné prostriedky na sedemročné obdobie sú obrovské a budú mať vplyv na celý štát a jeho potravinovú sebestačnosť. Nemôže nám to byť ľahostajné, či ich dokážeme využiť v prospech Slovenska a či ich nasmerujeme do oblastí, ktoré znížia našu závislosť na dovoze potravín," povedal Marián Šolty, predseda dozornej rady SMZ.



Slovenské podniky prvovýroby mlieka podľa Margity Štefánikovej, riaditeľky SZPM, dlhodobo hospodária v podmienkach európskeho trhu s mnohými konkurenčnými nevýhodami. "Veľkým hendikepom je hlavne obrovský investičný dlh. Podľa analýzy SZPM pochádza 76 % ustajňovacích priestorov pre hovädzí dobytok z 50. až 90. rokov minulého storočia - sú teda 30- až 70-ročné. Pozastavenie poklesu počtu dojníc a podnikov prvovýroby mlieka a tým aj stabilizáciu sektora vieme dosiahnuť ustálenou dotačnou politikou a najmä investíciami do ustajňovacích priestorov a technológií, napríklad dojární," priblížila Štefániková.



"Očakávame, že si sektor prvovýroby mlieka nájde svoje dôstojné miesto v pripravovanom strategickom pláne a tak bude podporovaný vo väčšom rozsahu, ako tomu bolo doteraz. Veríme, že sa na prvovýrobu mlieka bude pamätať nielen pri investíciách, ale aj pri ostatných podporných schémach súvisiacich so zabezpečením dobrých životných podmienok zvierat a zlepšením životného prostredia a klímy," doplnil Alexander Pastorek, predseda SZPM.



Vo výraznejšiu podporu investícií dúfajú aj spracovatelia mlieka. Dokument ale zatiaľ počíta s podporou potravinárskych subjektov len na úrovni 65 miliónov eur za celé sedemročné rozpočtové obdobie. Táto suma je vzhľadom na investičný dlh potravinárstva vo výške 940 miliónov eur nedostatočná.



"Vítame slová Eduarda Hegera, predsedu vlády SR, ktorý v závere apríla prisľúbil, že bude venovať extra veľkú pozornosť strategickému plánu, aby sa ubezpečil, že minister pôdohospodárstva pôjde so svojím tímom tým správnym smerom," povedal Šolty.



Mliečny sektor na Slovensku vyjadruje obavy, že kofinancovanie strategického plánu zo štátneho rozpočtu na úrovni 45 % je len prianím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a nie reálne vyrokovanou čiastkou s ministerstvom financií.



Predstavitelia SZPM a SMZ vyzývajú Hegera a ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO), aby si vybrali región, ktorý majú záujem navštíviť a oni im sprostredkujú stretnutie s prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Náhodným výberom poľnohospodárskeho podniku či spracovateľa mlieka v regióne ich chcú presvedčiť, že problémy sú všade približne rovnaké a ich vyriešenie má v rukách vláda.



Zástupcovia SZPM a SMZ zároveň veria, že pri takomto stretnutí dokážu zodpovedných uistiť, že prostriedky vložené do výroby a spracovania mlieka sa krajine násobne vrátia v podobe zamestnanosti, rozvinutého vidieka a produkcie vlastných potravín.