Prvovýrobcovia garantujú od nového roka zníženú DPH v cenách potravín

Bratislava 20. decembra (TASR) - Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na päť percent na vybrané potraviny sa od 1. januára 2025 jednoznačne prejaví v cenách. Uviedol to v piatok predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho po stretnutí s predstaviteľmi vlády. Súhlasil s ním aj prezident Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Daniel Poturnay a viceprezident Zväzu obchodu SR Štefan Mácsadi.



"Niektoré ceny potravín už teraz reflektujú zníženú DPH v jednotlivých cenách. Je tu garancia a záujem všetkých, aby spotrebiteľ reálne pocítil päťpercentné zníženie. Dohodli sme sa aj na tom, že po novom roku budú pravidelné stretnutia, kde budeme na mesačnej báze kontrolovať a riešiť túto problematiku," uviedol Macho.



Upozornil však na to, že aj v tomto segmente existujú faktory, nielen na Slovensku, ale v celej Európe, ktoré ovplyvňujú ceny bez ohľadu na DPH. Ako príklad uviedol energetickú či mliečnu krízu.



Dodal, že slovenskí potravinári a poľnohospodári majú záujem na tom, aby mal spotrebiteľ cenovo dostupné, kvalitné, slovenské potraviny. "Máme eminentný záujem, aby takýto nástroj, bez ktorého by potravinová inflácia bola oveľa vyššia, bol plne prejavený pre spotrebiteľa. V našom eminentnom záujme je nezneužiť túto situáciu, čo sme garantovali aj vláde, že toto silné protiinflačné opatrenie bude viditeľné na pultoch v reťazcoch," povedal Macho.



Poturnay dodal, že spracovatelia a potravinári nikdy nezneužili rozpočtové opatrenia alebo daňové zvýhodnenie. "Dnes môžeme povedať, že potravinári sú plne transparentní, pokiaľ ide o cenotvorbu. Garantujeme ceny potravín na obdobie 60 dní, čo znamená, že naši partneri už poznajú naše ceny od 1. januára, a tieto ceny budeme garantovať v prospech spotrebiteľa," uviedol.



Mácsadi poukázal aj na to, že obchod je v nevýhode, pretože ich ceny pozná každý a taktiež má na ne vplyv veľa veličín. "V konečnom dôsledku si myslím, že tento protiinflačný charakter opatrení sa prejaví ako skutočne protiinflačný v priebehu roka," uzavrel.